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В Швейцарии пройдут испытания вакцинного пластыря от COVID-19

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В Швейцарии пройдут клинические испытания вакцины от COVID-19 в виде пластыря с микроиглами, которая вырабатывает T-клеточный ответ без формирования антител. Об этом сообщает британский разработчик препарата Emergex Vaccines.

В исследовании будут участвовать две группы добровольцев по 13 человек, которым будут введены большие и малые дозировки препарата. Ожидается, что первый пациент получит дозу вакцины нового поколения в начале января 2022 г., а промежуточные результаты будут опубликованы в июне.

В отличие от существующих вакцин, которые генерируют нейтрализующие коронавирус антитела, вакцина от Emergex формирует иммунитет к СOVID-19 с помощью специфических Т-лимфоцитов CD4+ и CD8+, которые способны распознавать и уничтожать уже зараженные вирусом клетки. По словам коммерческого директора компании Робина Коэна, процесс активации Т-лимфоцитов, который называется примированием, может предложить «значительные преимущества по сравнению с нынешними вакцинами от COVID-19, включая более долговременный иммунитет и более широкую защиту от новых вариантов [коронавируса]». 

Как объясняет Emergex, Т-клеточный иммунитет обеспечивает более длительную защиту, поскольку такие клетки сохраняют помять о встрече с коронавирусом, тогда как эффективность вакцин, вырабатывающих противовирусные антитела, со временем ослабевает по мере того, как уменьшается количество таких антител. В результате, утверждают в компании, вакцина для примирования Т-клеток может оказаться более эффективной в борьбе с быстро мутирующими вирусами, такими как SARS-CoV-2, и даже устранить необходимость в бустерных дозах.

В сентябре ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл опубликовали результаты исследования похожей технологии — вакцинного пластыря, напечатанного на 3D-принтере. В ходе исследований выяснилось, что полученный иммунный ответ был в 10 раз сильнее, чем при введении внутримышечной инъекции. По словам ученых, пластырь наклеивают на кожу, где очень много иммунных клеток, на которые и нацелена вакцина, чем и объясняется повышенная эффективность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных