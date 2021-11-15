В Швейцарии пройдут испытания вакцинного пластыря от COVID-19

Как объясняет Emergex, Т-клеточный иммунитет обеспечивает более длительную защиту, поскольку такие клетки сохраняют помять о встрече с коронавирусом, тогда как эффективность вакцин, вырабатывающих противовирусные антитела, со временем ослабевает по мере того, как уменьшается количество таких антител. В результате, утверждают в компании, вакцина для примирования Т-клеток может оказаться более эффективной в борьбе с быстро мутирующими вирусами, такими как SARS-CoV-2, и даже устранить необходимость в бустерных дозах.