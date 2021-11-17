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Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности

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Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности, сообщил Tjournal со ссылкой на скриншоты, которые опубликовали несколько пользователей соцсети.

По данным издания, соцсеть требует сделать видеоселфи, показывающее лицо с разных углов, чтобы подтвердить личность.

В Instagram сообщили, что соцсеть проверяет личность пользователя в случае «подозрительной активности» — например, если он быстро поставил много лайков или подписался «на кучу аккаунтов за секунды». Соцсеть подчеркнула, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видеоселфи, чтобы убедиться, что за учетной записью стоит реальный человек, а не бот.

«Один из способов использования видеоселфи — это когда мы думаем, что учетная запись может быть ботом. Например, если аккаунту нравится много сообщений или он подписался на множество аккаунтов за считанные секунды, видеоселфи помогают нам определить, стоит ли за аккаунтом реальный человек или нет», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных