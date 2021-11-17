Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности
Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности, сообщил Tjournal со ссылкой на скриншоты, которые опубликовали несколько пользователей соцсети.
По данным издания, соцсеть требует сделать видеоселфи, показывающее лицо с разных углов, чтобы подтвердить личность.
В Instagram сообщили, что соцсеть проверяет личность пользователя в случае «подозрительной активности» — например, если он быстро поставил много лайков или подписался «на кучу аккаунтов за секунды». Соцсеть подчеркнула, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видеоселфи, чтобы убедиться, что за учетной записью стоит реальный человек, а не бот.
«Один из способов использования видеоселфи — это когда мы думаем, что учетная запись может быть ботом. Например, если аккаунту нравится много сообщений или он подписался на множество аккаунтов за считанные секунды, видеоселфи помогают нам определить, стоит ли за аккаунтом реальный человек или нет», — говорится в сообщении.