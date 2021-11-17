Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности

«Один из способов использования видеоселфи — это когда мы думаем, что учетная запись может быть ботом. Например, если аккаунту нравится много сообщений или он подписался на множество аккаунтов за считанные секунды, видеоселфи помогают нам определить, стоит ли за аккаунтом реальный человек или нет», — говорится в сообщении.