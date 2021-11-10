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Instagram начал тестировать функцию напоминания о перерывах

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Instagram приступил к тестированию функции «Сделайте перерыв», напоминающую людям о необходимости оторваться от социальной сети, сообщил на своей странице в Twitter глава платформы Адам Моссери.

«На этой неделе мы начали тестировать новую функцию под названием «Сделайте перерыв». Этот элемент управления подпиской позволяет вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами срока», — рассказал он.

Люди, которые будут участвовать в тестировании новой функции, смогут выбрать интервал получения напоминания — 10, 20 и 30 минут. Также при желании эту возможность можно отключить. Instagram будет напоминать о необходимости «сделать пару глубоких вдохов», «записать, о чем вы думаете», «послушать любимую песню» или «выполнить что-то из списка дел».

Функцию запустят для всех, если ее одобрит большинство участников тестирования. Моссери добавил, что «с нетерпением ждет результатов» и ожидает, что нововведение появится в Instagram примерно в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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