Instagram начал тестировать функцию напоминания о перерывах

Люди, которые будут участвовать в тестировании новой функции, смогут выбрать интервал получения напоминания — 10, 20 и 30 минут. Также при желании эту возможность можно отключить. Instagram будет напоминать о необходимости «сделать пару глубоких вдохов», «записать, о чем вы думаете», «послушать любимую песню» или «выполнить что-то из списка дел».