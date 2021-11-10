Instagram начал тестировать функцию напоминания о перерывах
Instagram приступил к тестированию функции «Сделайте перерыв», напоминающую людям о необходимости оторваться от социальной сети, сообщил на своей странице в Twitter глава платформы Адам Моссери.
«На этой неделе мы начали тестировать новую функцию под названием «Сделайте перерыв». Этот элемент управления подпиской позволяет вам получать напоминания о перерывах в приложении по истечении выбранного вами срока», — рассказал он.
Люди, которые будут участвовать в тестировании новой функции, смогут выбрать интервал получения напоминания — 10, 20 и 30 минут. Также при желании эту возможность можно отключить. Instagram будет напоминать о необходимости «сделать пару глубоких вдохов», «записать, о чем вы думаете», «послушать любимую песню» или «выполнить что-то из списка дел».
Функцию запустят для всех, если ее одобрит большинство участников тестирования. Моссери добавил, что «с нетерпением ждет результатов» и ожидает, что нововведение появится в Instagram примерно в декабре.