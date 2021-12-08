В «Яндексе» ответили на вопрос о «кнопке спецслужб» в голосовом помощнике

«Управление тем, как ведется прослушивание, полностью на стороне человека. Вы можете выключить микрофон — для этого есть кнопка. И звук передается на сервер только после активации, и станция, в результате когда активирована, подсвечивается фиолетовым цветом, что она вас слушает. Поэтому в этом смысле никакой кнопки спецслужб нет, потому что вы можете этим управлять», — сказал Стыскин, отвечая на вопрос о том, передает ли сказанное «Алиса» на сервер в режиме выключенного микрофона.