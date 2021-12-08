В «Яндексе» ответили на вопрос о «кнопке спецслужб» в голосовом помощнике
Передача данных о том, что было сказанного в присутствии голосового помощника «Яндекса» «Алиса», зависит полностью от человека — звук передается на сервер только при включенном микрофоне. Об этом заявил журналистам руководитель поиска «Яндекса» Андрей Стыскин.
«Управление тем, как ведется прослушивание, полностью на стороне человека. Вы можете выключить микрофон — для этого есть кнопка. И звук передается на сервер только после активации, и станция, в результате когда активирована, подсвечивается фиолетовым цветом, что она вас слушает. Поэтому в этом смысле никакой кнопки спецслужб нет, потому что вы можете этим управлять», — сказал Стыскин, отвечая на вопрос о том, передает ли сказанное «Алиса» на сервер в режиме выключенного микрофона.
Управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян в свою очередь отметил, что если бы «Алиса» передавала данные на сервер при выключенном микрофоне, то «это очень быстро поймают и это станет известным».
«Если ты нажимаешь кнопку «выкл», а эта штука продолжает пересылать на сервер все то, что в квартире говорится, то это очень быстро поймают и это станет известным. То есть это некое доказательство того, что в выключенном режиме станция ничего не посылает», — сказал Худавердян.
18 ноября «Ведомости» сообщили, что учрежденный мэрией Москвы АНО «Диалог» разработало для «Алисы» навык, с помощью которого можно будет собирать жалобы в органы власти. Об этом «Ведомостям» рассказывал генеральный директор АНО, бывший заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Гореславский. По словам Гореславского, голосовые обращения направляются в систему «Инцидент менеджмент».
«Диалог» сейчас использует эту систему для мониторинга в интернете сообщений о социально-бытовых проблемах, на которые может потребоваться реакция власти: ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и др. Все подобные сообщения независимо от того, адресованы они органу власти или другому пользователю, автоматически фиксируются с помощью специальных алгоритмов мониторинга, затем перенаправляются в профильные ведомства, говорил «Ведомостям» представитель АНО «Диалог»
В фоновом режиме голосовой помощник не будет передавать данные в «Инцидент менеджмент», отмечал представитель «Диалога». «Голосовой помощник "Алиса" никогда не слушает никого фонового, только после озвучивания фразы-активации. Это касается и навыков», – добавлял в свою очередь представитель «Яндекса».
«Алиса» – один из самых популярных голосовых помощников в России. По данным на май 2021 г., в России продано более 1,3 млн умных колонок, а общая аудитория «Алисы» (через колонки и приложения) – свыше 45 млн пользователей в месяц.
Представитель «Диалога» отмечал, что организация ведет переговоры о возможной интеграции голосового обращения в систему «Инцидент менеджмент» и с другими участниками рынка.