«Алиса» научилась передавать жалобы в органы власти

Обратиться в «Инцидент менеджмент» можно будет, только запустив этот навык в голосовом помощнике через все приложения и устройства, куда интегрирована «Алиса», – в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции», уточняет представитель «Диалога». При этом через голосовой помощник можно направить только «конструктивные сообщения», т. е. только такие, которые региональные или местные органы власти через систему «Инцидент менеджмент» считают и смогут «взять в работу», говорит другой собеседник «Ведомостей»: «То есть «Медицину развалили» – неконструктивное сообщение. «Медицину развалили, потому что в больнице № 7 я третий час стою в очереди» – конструктивное сообщение».