В Совфеде заявили о «миллиардах» кибератак против России
Против российских объектов в год совершаются миллиарды кибератак, следует из ежегодного доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, передает ТАСС. При этом в документе указывается, что 45% из этих кибератак происходит из США.
«В отношении РФ кибератаки, направленные на важнейшие для государства объекты, ведутся постоянно и интенсивно, при этом их число измеряется миллиардами в год, а основная доля (45% и более) идет с территории США», — говорится в докладе.
В комиссии Совфеда считают, что IT-технологии становятся одним из основных инструментов внешнего воздействия. Информационная уязвимость «приводит к серьезным рискам для суверенитета, национальной экономики, научно-технического и общественного развития»: в качестве примера в документе указывается использование вируса типа Stuxnet с целью срыва иранской ядерной программы.
В конце сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT заявил, что во время проведения выборов в России на серверы ЦИК совершалось огромное количество кибератак, примерно 50% из которых происходили из США.