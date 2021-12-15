Газета
Технологии

В Совфеде заявили о «миллиардах» кибератак против России

Ведомости

Против российских объектов в год совершаются миллиарды кибератак, следует из ежегодного доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, передает ТАСС. При этом в документе указывается, что 45% из этих кибератак происходит из США.

«В отношении РФ кибератаки, направленные на важнейшие для государства объекты, ведутся постоянно и интенсивно, при этом их число измеряется миллиардами в год, а основная доля (45% и более) идет с территории США», — говорится в докладе.

В комиссии Совфеда считают, что IT-технологии становятся одним из основных инструментов внешнего воздействия. Информационная уязвимость «приводит к серьезным рискам для суверенитета, национальной экономики, научно-технического и общественного развития»: в качестве примера в документе указывается использование вируса типа Stuxnet с целью срыва иранской ядерной программы.

В конце сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT заявил, что во время проведения выборов в России на серверы ЦИК совершалось огромное количество кибератак, примерно 50% из которых происходили из США.

Ранее по теме: Почему киберпреступления – угроза национальной безопасности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных