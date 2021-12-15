В Совфеде заявили о «миллиардах» кибератак против России

Против российских объектов в год совершаются миллиарды кибератак, следует из ежегодного доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, передает ТАСС. При этом в документе указывается, что 45% из этих кибератак происходит из США.