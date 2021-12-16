«Лаборатория Касперского» сообщила о 35 000 кибератаках в 195 странах

Ранее ТАСС, со ссылкой на доклад комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщил, что против российских объектов в год совершаются миллиарды кибератак. При этом 45% из этих кибератак происходит из США. В докладе пояснили, что IT-технологии становятся одним из основных инструментов внешнего воздействия, а информационная уязвимость «приводит к серьезным рискам для суверенитета, национальной экономики, научно-технического и общественного развития»: в качестве примера эксперты назвали использование вируса типа Stuxnet с целью срыва иранской ядерной программы.