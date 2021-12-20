«Яндекс» назвал сроки появления беспилотного такси в Москве
«Яндекс» сейчас ждет разрешения на публичное тестирование беспилотного такси на дорогах общественного пользования в Москве, правительство примет решение по этому вопросу в течение нескольких недель, заявил глава компании Тигран Худавердян в интервью РБК. В сентябре компания сообщила о планах начать тестирование беспилотного такси в районе Ясенево в Москве.
На вопрос, почему решение так долго принимается, Худавердян ответил, что в этом случае речь идет о допуске на дорогу автомобиля, за рулем которого никого не будет. Безопасность этой технологии особенно важна в каждый момент времени, объяснил он. «Поэтому мы и осторожны и в целом с уважением относимся, когда регулятор относится к этому так же, то есть во главу ставит безопасность и здравый смысл», — отметил он.
В сентябре прошлого года «Яндекс» выделил направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Ранее это направление входило в совместное предприятие «Яндекса» и Uber – «Яндекс.Такси», 38% которого принадлежало Uber.
Беспилотники «Яндекса» созданы на базе Hyundai Sonata. За год компания вывела на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан).