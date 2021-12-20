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«Яндекс» назвал сроки появления беспилотного такси в Москве

Ведомости

«Яндекс» сейчас ждет разрешения на публичное тестирование беспилотного такси на дорогах общественного пользования в Москве, правительство примет решение по этому вопросу в течение нескольких недель, заявил глава компании Тигран Худавердян в интервью РБК. В сентябре компания сообщила о планах начать тестирование беспилотного такси в районе Ясенево в Москве.

На вопрос, почему решение так долго принимается, Худавердян ответил, что в этом случае речь идет о допуске на дорогу автомобиля, за рулем которого никого не будет. Безопасность этой технологии особенно важна в каждый момент времени, объяснил он. «Поэтому мы и осторожны и в целом с уважением относимся, когда регулятор относится к этому так же, то есть во главу ставит безопасность и здравый смысл», — отметил он.

В сентябре прошлого года «Яндекс» выделил направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Ранее это направление входило в совместное предприятие «Яндекса» и Uber – «Яндекс.Такси», 38% которого принадлежало Uber.

Беспилотники «Яндекса» созданы на базе Hyundai Sonata. За год компания вывела на дороги общего пользования в России и США около 100 таких машин, часть флота предназначена для сервиса беспилотных такси в Иннополисе (Татарстан).

Ранее по теме: «Яндекс» протестирует беспилотное такси в московском районе Ясенево

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных