«Яндекс» назвал сроки появления беспилотного такси в Москве

На вопрос, почему решение так долго принимается, Худавердян ответил, что в этом случае речь идет о допуске на дорогу автомобиля, за рулем которого никого не будет. Безопасность этой технологии особенно важна в каждый момент времени, объяснил он. «Поэтому мы и осторожны и в целом с уважением относимся, когда регулятор относится к этому так же, то есть во главу ставит безопасность и здравый смысл», — отметил он.