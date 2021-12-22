РБК узнал о планах Совфеда вписать в закон кодекс этики в сфере ИИ

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». В октябре его подписали члены Альянса в сфере искусственного интеллекта, в который входят Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС, Российский фонд прямых инвестиций, «Сколково» и т.д. Согласно кодексу, разработчики ИИ должны проверять, что применяемые алгоритмы и наборы данных не приведут к умышленной дискриминации людей. Также в документе говорится, что человека нужно предупреждать о том, что он общается с ИИ, а персональные данные нужно защищать. Ответственность за последствия использования ИИ должен нести человек.