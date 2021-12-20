В Совфеде предложили регулирование применения роботов человеком
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил законопроект, нацеленный на регулирование применения и оборота роботов в России, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Инициатива направлена для получения отзывов в Минэкономразвития и Минцифры.
«Законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Парламентарий предложил определение понятия «робот» в России. Таковым, по мнению автора, является продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система) с двумя и более составными частями, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.
Кутепов предлагает разделить всех роботов на две категории — гражданские и служебные. Под первую подпадают машины, чья деятельность «направлена на реализацию частных интересов» и оборот которых регулируется гражданским законодательством. Таковые, в свою очередь, могут быть промышленными, сервисными, медицинскими, образовательными и научными.
Деятельность служебных роботов нацелена «на реализацию интересов государства и общества», они вовлечены «в сферу деятельности институтов публичной власти». Под эту категорию подпадают военные и правоохранительные машины. Первые задействованы в обороне и обеспечении безопасности государства, вторые используются для охраны общественного порядка.
Помимо этого, сенатор считает необходимым разделить роботов на четыре класса по степени опасности — высокой (I класс), средней (II), низкой (III), а также выделить неопасные устройства (IV). Первых трех предлагается считать источниками повышенной опасности. К таковым должны применяться общие положения гражданского законодательства об ответственности за вред, «причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих», считает автор инициативы.
Вдобавок Кутепов хочет разделить роботов на управляемых и автономных. Он предложил создать государственный кадастр моделей роботов и их составных частей и реестр субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота роботов и их модулей. Законопроект также предполагает запрет на оборот в России роботов, способных принимать решения самостоятельно.
«На территории Российской Федерации запрещается оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения», — следует из текста законопроекта.
Сенатор предложил запретить и оборот роботов, которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Это относится и к машинам, созданным для совершения преступлений.