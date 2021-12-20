В Совфеде предложили регулирование применения роботов человеком

Парламентарий предложил определение понятия «робот» в России. Таковым, по мнению автора, является продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система) с двумя и более составными частями, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.