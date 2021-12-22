На «Госуслугах» появится обязательная двухфакторная аутентификация

Источники издания, близкие к Минцифры, рассказали, что на портале уже создано более 100 млн профилей, однако для входа в 90% из них стоит однофакторная идентификация. Это значит, что большинство россиян защищают свои персональные данные только паролем, как правило, слабым. Собеседники издания уточнили, что интерес к аккаунтам пользователей растет со стороны мошенников, которые могут продать персональные данные человека, взять на него кредит или провести сделки с его имуществом.