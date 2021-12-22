На «Госуслугах» появится обязательная двухфакторная аутентификация
Минцифры планирует в 2022 г. ввести на портале «Госуслуги» обязательную двухфакторную идентификацию, чтобы защитить пользователей портала от мошенничества, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Там отметили, что сейчас пользователи могут сами включить такую функцию, чтобы подтверждать свой вход не только паролем, но и с помощью смс, однако мало кто это делает.
Источники издания, близкие к Минцифры, рассказали, что на портале уже создано более 100 млн профилей, однако для входа в 90% из них стоит однофакторная идентификация. Это значит, что большинство россиян защищают свои персональные данные только паролем, как правило, слабым. Собеседники издания уточнили, что интерес к аккаунтам пользователей растет со стороны мошенников, которые могут продать персональные данные человека, взять на него кредит или провести сделки с его имуществом.
Накануне пресс-служба правительства анонсировала появление в 2022 г. на портале «Госуслуги» более 100 региональных услуг, которые раньше можно было получить только на местных порталах или те, что не предоставлялись онлайн. Со следующего года россияне, в частности, смогут через портал оформить несколько пособий на детей, провести техосмотр самоходных машин и других видов техники, зарегистрировать права на недвижимость, подать декларации по НДФЛ, получить различные лицензии и разрешения.