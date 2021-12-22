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На «Госуслугах» появится обязательная двухфакторная аутентификация

Ведомости

Минцифры планирует в 2022 г. ввести на портале «Госуслуги» обязательную двухфакторную идентификацию, чтобы защитить пользователей портала от мошенничества, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Там отметили, что сейчас пользователи могут сами включить такую функцию, чтобы подтверждать свой вход не только паролем, но и с помощью смс, однако мало кто это делает.

Источники издания, близкие к Минцифры, рассказали, что на портале уже создано более 100 млн профилей, однако для входа в 90% из них стоит однофакторная идентификация. Это значит, что большинство россиян защищают свои персональные данные только паролем, как правило, слабым. Собеседники издания уточнили, что интерес к аккаунтам пользователей растет со стороны мошенников, которые могут продать персональные данные человека, взять на него кредит или провести сделки с его имуществом. 

Накануне пресс-служба правительства анонсировала появление в 2022 г. на портале «Госуслуги» более 100 региональных услуг, которые раньше можно было получить только на местных порталах или те, что не предоставлялись онлайн. Со следующего года россияне, в частности, смогут через портал оформить несколько пособий на детей, провести техосмотр самоходных машин и других видов техники, зарегистрировать права на недвижимость, подать декларации по НДФЛ, получить различные лицензии и разрешения.

Ранее по теме: Правительство утвердило расширение функционала портала госуслуг в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных