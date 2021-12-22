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Дума одобрила перевод Единой биометрической системы в статус государственной

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 22 декабря одобрили в окончательном, третьем чтении законопроект, согласно которому Единая биометрическая система (ЕБС) получит статус государственной. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.

«Единая биометрическая система является государственной информационной системой», — сказано в тексте законопроекта. При этом порядок функционирования ЕБС и ее взаимодействия с другими российскими информационными системами определит правительство совместно с Центральным банком.

Кроме того, люди получат возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические данные в системе через специальное программное обеспечение без посещения уполномоченных органов и организаций. Для этого нужно будет иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ранее сдать биометрию можно было только в отделениях банков. 

Документ переносит с 1 января на 1 сентября 2022 г. вступление в силу нормы по предоставлению участниками финансового рынка услуг после прохождения лицом идентификации и аутентификацию по биометрии. Предполагается, что законопроект вступит в силу со дня его подписания. 

ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и ЦБ. Система позволяет получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив личность с помощью биометрических данных — изображения лица и голоса. 

Ранее по теме: ЦБ анонсировал расширение доступных по биометрии услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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