Дума одобрила перевод Единой биометрической системы в статус государственной
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 22 декабря одобрили в окончательном, третьем чтении законопроект, согласно которому Единая биометрическая система (ЕБС) получит статус государственной. Это следует из информации в электронной базе нижней палаты парламента.
«Единая биометрическая система является государственной информационной системой», — сказано в тексте законопроекта. При этом порядок функционирования ЕБС и ее взаимодействия с другими российскими информационными системами определит правительство совместно с Центральным банком.
Кроме того, люди получат возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические данные в системе через специальное программное обеспечение без посещения уполномоченных органов и организаций. Для этого нужно будет иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ранее сдать биометрию можно было только в отделениях банков.
Документ переносит с 1 января на 1 сентября 2022 г. вступление в силу нормы по предоставлению участниками финансового рынка услуг после прохождения лицом идентификации и аутентификацию по биометрии. Предполагается, что законопроект вступит в силу со дня его подписания.
ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и ЦБ. Система позволяет получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив личность с помощью биометрических данных — изображения лица и голоса.