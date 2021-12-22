Дума одобрила перевод Единой биометрической системы в статус государственной

Кроме того, люди получат возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические данные в системе через специальное программное обеспечение без посещения уполномоченных органов и организаций. Для этого нужно будет иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ранее сдать биометрию можно было только в отделениях банков.