ЦБ анонсировал расширение доступных по биометрии услуг

Так, планируется перевести «Единую биометрическую систему» (ЕБС) в статус государственной информсистемы. Собирать такую информацию в будущем можно будет не только через банки, как сейчас, но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, планируется провести эксперимент по самостоятельной регистрации подобных данных гражданами через специальное защищенное мобильное приложение.