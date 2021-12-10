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Финансы

ЦБ анонсировал расширение доступных по биометрии услуг

Ведомости

Центробанк расширит перечень услуг, доступных россиянам при помощи биометрических данных — по изображению лица и голоса, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 гг. Документ опубликован на сайте регулятора.

Так, планируется перевести «Единую биометрическую систему» (ЕБС) в статус государственной информсистемы. Собирать такую информацию в будущем можно будет не только через банки, как сейчас, но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, планируется провести эксперимент по самостоятельной регистрации подобных данных гражданами через специальное защищенное мобильное приложение.

«Предполагается, что зарегистрированные таким способом биометрические данные можно будет использовать для получения отдельных финансовых и государственных услуг, перечень которых установит Банк России совместно с Минцифры России», — сказано в документе. Уточняется, что такой эксперимент поможет «расширить число лиц, которые могут получать услуги дистанционно, и ускорить сбор биометрических данных в ЕБС».

Различные услуги — финансовые, нефинансовые и государственные — смогут дистанционно получить как граждане, так и юрлица с индивидуальными предпринимателями. С помощью биометрии разрешат проходить не только идентификацию, но и аутентификацию — например, подтверждать или отменять сомнительные операции.

Кроме того, планируется проработать возможность применения механизма видеоидентификации. Ранее, в мае, ЦБ предупредил о рисках такого решения. В частности, регулятор заявил, что мошенники могут воспользоваться сервисом, применив технологию Deepfake.

Также ЦБ планирует разрешить банкам с универсальной лицензией выдавать кредиты, открывать счета и вклады в удаленном режиме. Для этого клиент должен будет пройти идентификацию по биометрии на сайте и в мобильном приложении.

Наконец, ЦБ и правительство России намерены проработать возможность биометрической идентификации граждан – нерезидентов без посещения ими страны.

Ранее по теме: Эксперты оценили готовность россиян доверить свою биометрию работодателю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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