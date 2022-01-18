На «Госуслугах» появится возможность входа в личный кабинет по биометрии
Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» (оператор «Единой биометрической системы») на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации госуслуг с «Единой биометрической системой», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Согласно техзаданию, войти на портал можно будет с помощью биометрии. Через приложение госуслуг Минцифры планирует собирать биометрические данные лица, а также голоса. Стоимость контракта — 1,2 млрд руб., работа должна быть выполнена к 5 декабря 2022 г.
Источник издания в правительстве рассказал, что после интеграции систем Минцифры планирует стимулировать россиян сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Министерство рассматривает сценарий, при котором россияне, не сдавшие биометрию, не смогут получить часть услуг через портал. По словам собеседника, привязка аккаунта к биометрии повысит безопасность операций.
В пресс-службе Минцифры сообщили, что в 2022 г. планируется масштабировать проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах. Пока что оплатить проезд лицом можно только в московском метро, а в «Шереметьево» и «Домодедово» тестируют прохождение биометрического контроля. Сдача биометрии будет добровольной, у пользователя будут альтернативные способы получения сервисов, добавили в министерстве.
В «Ростелекоме» сообщили изданию, что с 2018 г. у компании работает приложение «Биометрия», через которое можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или взять кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрию пока нельзя — это можно сделать в банках. Компания, по данным «Ростелекома», работает над возможностью самостоятельно зарегистрироваться в приложении.