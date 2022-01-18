На «Госуслугах» появится возможность входа в личный кабинет по биометрии

В пресс-службе Минцифры сообщили, что в 2022 г. планируется масштабировать проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах. Пока что оплатить проезд лицом можно только в московском метро, а в «Шереметьево» и «Домодедово» тестируют прохождение биометрического контроля. Сдача биометрии будет добровольной, у пользователя будут альтернативные способы получения сервисов, добавили в министерстве.