Газета
Технологии

На «Госуслугах» появится возможность входа в личный кабинет по биометрии

Ведомости

Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» (оператор «Единой биометрической системы») на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации госуслуг с «Единой биометрической системой», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Согласно техзаданию, войти на портал можно будет с помощью биометрии. Через приложение госуслуг Минцифры планирует собирать биометрические данные лица, а также голоса. Стоимость контракта — 1,2 млрд руб., работа должна быть выполнена к 5 декабря 2022 г.

Источник издания в правительстве рассказал, что после интеграции систем Минцифры планирует стимулировать россиян сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Министерство рассматривает сценарий, при котором россияне, не сдавшие биометрию, не смогут получить часть услуг через портал. По словам собеседника, привязка аккаунта к биометрии повысит безопасность операций. 

В пресс-службе Минцифры сообщили, что в 2022 г. планируется масштабировать проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах. Пока что оплатить проезд лицом можно только в московском метро, а в «Шереметьево» и «Домодедово» тестируют прохождение биометрического контроля. Сдача биометрии будет добровольной, у пользователя будут альтернативные способы получения сервисов, добавили в министерстве.

В «Ростелекоме» сообщили изданию, что с 2018 г. у компании работает приложение «Биометрия», через которое можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или взять кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрию пока нельзя — это можно сделать в банках. Компания, по данным «Ростелекома», работает над возможностью самостоятельно зарегистрироваться в приложении.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о планах властей сделать недоступными ряд госуслуг без биометрии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных