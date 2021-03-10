«Коммерсантъ» узнал о планах властей сделать недоступными ряд госуслуг без биометрии
Власти хотят ускорить сбор биометрических данных россиян, закрыв доступ к ряду госуслуг без предоставления такой информации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, в Минцифры планируют закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии, а также собирать ее через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком». Власти утверждают, что это делается для удобства людей, в том числе для возможности оплаты «по лицу», прохода на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки, на данный момент это 228 кредитных организаций.
Таким образом власти хотят увеличить число записей в запущенной в 2018 г. ЕБС с текущих 164 тыс. до 70 млн. Последняя цифра соответствует числу подтвержденных профилей на портале госуслуг. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что ускорение темпов сбора биометрии нужно властям, в том числе, для упрощения слежки за людьми, в том числе, с помощью систем распознавания лиц. Они предупреждают, что эти данные могут также попасть к криминальным структурам.
Ранее правительство разрешило российским вузам со следующего учебного года проводить сессию в дистанционном формате с использованием биометрии. В кабмине подчеркнули, что формат будет распространяться с согласия учащихся.
ЕБС — платформа, созданная в начале 2018 г. Она позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных, включая изображение лица и голос. С 1 января 2021 г. к системе подключились кроме банков и страховые компании.