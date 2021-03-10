«Коммерсантъ» узнал о планах властей сделать недоступными ряд госуслуг без биометрии

По словам собеседников газеты, в Минцифры планируют закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии, а также собирать ее через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком». Власти утверждают, что это делается для удобства людей, в том числе для возможности оплаты «по лицу», прохода на массовые мероприятия, заключать договор с мобильным оператором, получать услуги нотариуса, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки, на данный момент это 228 кредитных организаций.