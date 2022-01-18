В NASA сообщили о возможной изоляции модуля «Звезда» на МКС
Модуль Международной космической станции (МКС) «Звезда» могут изолировать навсегда, в случае если не удастся устранить утечку воздуха, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс.
«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», — сказала она на заседании комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA.
При этом Гейтенс подчеркнула, что ситуация с модулем «Звезда» не представляет серьезной угрозы, на станции имеется достаточный запас воздуха.
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец напомнил, что российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров в конце декабря нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда». Необходимые для устранения негерметичности средства планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». «Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление», — отметил он (цитата по ТАСС).
Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 г. Она была заделана в марте текущего года, однако утечка кислорода не прекратилась, хотя и уменьшилась. Всего было обнаружено три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где потенциально могли образоваться трещины.
24 февраля 2021 г. экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда».