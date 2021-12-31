В «Роскосмосе» рассказали о продолжении работ по ликвидации утечки воздуха на МКС
Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров обнаружили возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля «Звезда», откуда происходит утечка воздуха с МКС, передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».
«Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС», — заявили в пресс-службе госкорпорации.
В сообщении уточняется, что космонавтам доставят средства для устранения неполадки при ближайшем запуске «Прогресса».
Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 г. Она была заделана в марте текущего года, однако утечка кислорода не прекратилась, хотя и уменьшилась. Всего было обнаружено три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где потенциально могли образоваться трещины.
24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда».