В «Роскосмосе» рассказали о продолжении работ по ликвидации утечки воздуха на МКС

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 г. Она была заделана в марте текущего года, однако утечка кислорода не прекратилась, хотя и уменьшилась. Всего было обнаружено три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где потенциально могли образоваться трещины.