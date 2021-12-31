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В «Роскосмосе» рассказали о продолжении работ по ликвидации утечки воздуха на МКС

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Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров обнаружили возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля «Звезда», откуда происходит утечка воздуха с МКС, передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

«Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

В российском модуле МКС обнаружили новые трещины

В сообщении уточняется, что космонавтам доставят средства для устранения неполадки при ближайшем запуске «Прогресса».

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 г. Она была заделана в марте текущего года, однако утечка кислорода не прекратилась, хотя и уменьшилась. Всего было обнаружено три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где потенциально могли образоваться трещины.

24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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