Рогозин допустил появление трещины на МКС из-за микрометеоритов
Трещина в корпусе МКС могла появиться из-за воздействия микрометиоритов, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 1».
«На МКС действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах... Это может быть воздействие микрометеоритов», — рассказал он.
Версию о том, что трещина появилась по вине робота «Федор», Рогозин назвал чушью.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что трещину в корпусе МКС полностью заделают в феврале 2021 г. после доставки специального ремкомплекта.
Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 г. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины. В «НАСА» и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.