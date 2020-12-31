Рогозин допустил появление трещины на МКС из-за микрометеоритов

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в сентябре 2019 г. Через год ее скорость выросла в пять раз. Экипажу дважды пришлось закрывать люки в модулях МКС для проверки их герметичности и несколько дней изолироваться в российском сегменте станции, пока шли поиски трещины. В «НАСА» и «Роскосмосе» тогда заявили, что утечка не представляет опасности для космонавтов.