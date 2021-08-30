В российском модуле МКС обнаружили новые трещины
Космонавты обнаружили новые несквозные трещины в первом российском модуле Международной космической станции – «Заря», сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью «РИА Новости».
«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря", — рассказал Соловьев. По его словам, обнаружение ранее сквозных трещин в модуле «Звезда» может означать, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.
Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 г. Она была заделана в марте следующего года, однако утечка кислорода не прекратилась, хотя и уменьшилась. Всего было обнаружено три места, в том числе в промежуточной камере «Звезды», где потенциально могли образоваться трещины.
24 февраля экипаж сделал временную изоляцию всех потенциальных трещин, чтобы точно выяснить, есть ли в этих местах утечка. В конце апреля поиск временно прекратили, а люк в отсек был закрыт. В июле экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха в модуле «Звезда». В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС.