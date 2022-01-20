В Instagram появились пробные платные подписки на блогеров

В пилотную группу аккаунтов вошли десять инфлюенсеров, в том числе баскетболистка Седона Принс, астролог Ализа Келли и гимнастка Джордан Чайлз. В их профиле появилась кнопка Subscrube («подписаться»). Нажав на нее, подписчики за ежемесячную плату смогут просматривать доступные только им прямые эфиры и истории. У таких подписчиков рядом с именем пользователя появится фиолетовый значок, который будет выделять их среди комментариев и сообщений от других пользователей.