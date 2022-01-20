В Instagram появились пробные платные подписки на блогеров
Соцсеть Instagram начала тестировать в США функцию платных подписок, которая позволит пользователям получить доступ к эксклюзивному контенту от блогеров и некоторым расширенным функциям. Об этом компания сообщила в своем блоге 19 января.
В пилотную группу аккаунтов вошли десять инфлюенсеров, в том числе баскетболистка Седона Принс, астролог Ализа Келли и гимнастка Джордан Чайлз. В их профиле появилась кнопка Subscrube («подписаться»). Нажав на нее, подписчики за ежемесячную плату смогут просматривать доступные только им прямые эфиры и истории. У таких подписчиков рядом с именем пользователя появится фиолетовый значок, который будет выделять их среди комментариев и сообщений от других пользователей.
Глава соцсети Адам Моссери назвал платные подписки одним из лучших способов обеспечить «предсказуемый» источник доходов для авторов контента. Он добавил, что в будущем этот функционал планируется расширить, чтобы он был полностью интегрирован в пользовательский опыт. Так, в будущем авторы смогут переносить списки своих подписчиков на другие сайты и платформы.
Функция платных подписок была анонсирована в ноябре прошлого года. Стоимость подписки варьируется от $0,99 до $4,99. В российской версии приложения она составляет 99 руб.
Оформить ежемесячную платную подписку на любимых авторов с 2020 г. предлагает также Facebook. В июне прошлого года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания не будет удерживать комиссию с таких подписок до 2023 г. Это решение затронет и платных подписчиков в Instagram. Размер комиссии не уточняется, однако, по словам Цукерберга, он будет меньше 30%, которые взимает Apple.
В сентябре похожую платную подписку под названием Super Follows («суперчитатели») анонсировал Twitter, а Youtube уже предлагает пользователям «спонсировать» каналы, чтобы получать дополнительные бонусы в виде авторских эмодзи и значков.