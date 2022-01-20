Мишустин сообщил о планах по разработке высокотехнологичного сверхзвукового самолета

«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И соответственно изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», — сказал Мишустин во время общения с работниками «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО).