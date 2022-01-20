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Мишустин сообщил о планах по разработке высокотехнологичного сверхзвукового самолета

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В России планируют создать высокотехнологичный сверхзвуковой самолет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И соответственно изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», — сказал Мишустин во время общения с работниками «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО).

При этом премьер обратил внимание на необходимость снижения углеродного следа при разработке такой техники. По его словам, будущее заключается в гибридных силовых установках.

«Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Соответственно, там много углеродного следа. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом — это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно оттуда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты», — отметил он.

В феврале прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия и ОАЭ совместно разработают и создадут сверхзвуковой бизнес-джет. По его словам, с российской стороны в проекте будет участвовать, вероятно, Объединенная авиастроительная корпорация, а со стороны ОАЭ – суверенный фонд Абу-Даби Mubadala. Вместимость самолета составит до 8 и до 30 человек в зависимости от версии. Облик самолета будет разработан в конце 2020 г. — начале 2021 г., его скорость составит 1,5-1,8 Маха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных