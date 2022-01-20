Мишустин сообщил о планах по разработке высокотехнологичного сверхзвукового самолета
В России планируют создать высокотехнологичный сверхзвуковой самолет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И соответственно изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», — сказал Мишустин во время общения с работниками «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО).
При этом премьер обратил внимание на необходимость снижения углеродного следа при разработке такой техники. По его словам, будущее заключается в гибридных силовых установках.
«Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Соответственно, там много углеродного следа. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом — это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно оттуда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты», — отметил он.
В феврале прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия и ОАЭ совместно разработают и создадут сверхзвуковой бизнес-джет. По его словам, с российской стороны в проекте будет участвовать, вероятно, Объединенная авиастроительная корпорация, а со стороны ОАЭ – суверенный фонд Абу-Даби Mubadala. Вместимость самолета составит до 8 и до 30 человек в зависимости от версии. Облик самолета будет разработан в конце 2020 г. — начале 2021 г., его скорость составит 1,5-1,8 Маха.