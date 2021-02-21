Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Россия и ОАЭ совместно разработают и создадут сверхзвуковой бизнес-джет, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ОАЭ.
«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили», — приводит его слова ТАСС.
С российской стороны в проекте будет участвовать, вероятно, Объединенная авиастроительная корпорация, а со стороны ОАЭ – суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, добавил он. По словам Мантурова, самолет будет представлен в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек.
Облик самолета будет разработан в конце 2020 г. — начале 2021 г., его скорость составит 1,5-1,8 Маха.