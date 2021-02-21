Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой бизнес-джет

С российской стороны в проекте будет участвовать, вероятно, Объединенная авиастроительная корпорация, а со стороны ОАЭ – суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, добавил он. По словам Мантурова, самолет будет представлен в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек.