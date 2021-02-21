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Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой бизнес-джет

Ведомости

Россия и ОАЭ совместно разработают и создадут сверхзвуковой бизнес-джет, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ОАЭ.

«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили», — приводит его слова ТАСС.

С российской стороны в проекте будет участвовать, вероятно, Объединенная авиастроительная корпорация, а со стороны ОАЭ – суверенный фонд Абу-Даби Mubadala, добавил он. По словам Мантурова, самолет будет представлен в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек.

Облик самолета будет разработан в конце 2020 г. — начале 2021 г., его скорость составит 1,5-1,8 Маха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных