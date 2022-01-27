Bloomberg: Apple планирует разрешить принимать бесконтактные платежи напрямую через iPhone

В системе, скорее всего, будет использоваться чип NFC, который в настоящее время используется для платежной функции Apple Pay, пишет Bloomberg. Пока неизвестно, станет ли новая технология частью экосистемы Apple Pay или же отдельной платежной системой. Новый функционал может быть реализован уже в ближайшие месяцы в рамках очередного обновления iOS. Ожидается, что следующая версия программного обеспечения, iOS 15.4, станет доступна для массового пользователя этой весной.