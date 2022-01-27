Bloomberg: Apple планирует разрешить принимать бесконтактные платежи напрямую через iPhone
Apple планирует внедрить новую технологию, которая поможет владельцам малого бизнеса превратить iPhone в терминалы бесконтактной оплаты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Сейчас для того чтобы принимать платежи через iPhone, используются платежные терминалы, которые подключаются к смартфону физически или через Bluetooth. Такие устройства выпускает в том числе компания сооснователя Twitter Джека Дорси — Square. Новая разработка позволит покупателям совершать платежи, приложив свою бесконтактную карту или смартфон к смартфону продавца.
В системе, скорее всего, будет использоваться чип NFC, который в настоящее время используется для платежной функции Apple Pay, пишет Bloomberg. Пока неизвестно, станет ли новая технология частью экосистемы Apple Pay или же отдельной платежной системой. Новый функционал может быть реализован уже в ближайшие месяцы в рамках очередного обновления iOS. Ожидается, что следующая версия программного обеспечения, iOS 15.4, станет доступна для массового пользователя этой весной.
По сведениям агентства, разработка технологии ведется с 2020 г., когда Apple за $100 млн приобрела канадский стартап Mobeewave. Компания работает над технологией для смартфонов, позволяющей принимать платежи с помощью касания банковской карты. Схожую функцию в некоторых своих смартфонах в 2019 г. реализовала южнокорейская Samsung.