В Москве создадут приложение для онлайн-мониторинга происшествий

Система мониторинга криминогенной обстановки была создана в Москве в 2016 г. для анализа и прогнозирования в сфере обеспечения безопасности. Система также показывает уведомления о публичных мероприятиях, которые поступают в правительство города. Она собирает информацию с камер видеонаблюдения, отражает актуальную информацию о количестве ДТП, преступлениях, происшествиях в общественном транспорте и правонарушениях, связанных с наркотиками, пожарах, затоплениях и других ЧС.