В Москве создадут приложение для онлайн-мониторинга происшествий
ГКУ «Информационный город», подведомственный Департаменту информационных технологий Москвы, 9 февраля заключил контракт с «КАМА Технологии» на разработку мобильного приложения «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки в столице, свидетельствуют данные портала Госзакупок, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».
Учреждение заключило с компанией контракт на доработку «Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности». Сумма контракта — более 158 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик в течение полугода должен разработать мобильное приложение «Сводка», в котором органы исполнительной власти Москвы смогут получать онлайн данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности.
Система мониторинга криминогенной обстановки была создана в Москве в 2016 г. для анализа и прогнозирования в сфере обеспечения безопасности. Система также показывает уведомления о публичных мероприятиях, которые поступают в правительство города. Она собирает информацию с камер видеонаблюдения, отражает актуальную информацию о количестве ДТП, преступлениях, происшествиях в общественном транспорте и правонарушениях, связанных с наркотиками, пожарах, затоплениях и других ЧС.