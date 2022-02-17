Газета
Технологии

В Москве создадут приложение для онлайн-мониторинга происшествий

Ведомости

ГКУ «Информационный город», подведомственный Департаменту информационных технологий Москвы, 9 февраля заключил контракт с «КАМА Технологии» на разработку мобильного приложения «Сводка» для мониторинга криминогенной обстановки в столице, свидетельствуют данные портала Госзакупок, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».

Учреждение заключило с компанией контракт на доработку «Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности». Сумма контракта — более 158 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик в течение полугода должен разработать мобильное приложение «Сводка», в котором органы исполнительной власти Москвы смогут получать онлайн данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности.

В приложении будут использоваться данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые помогут отслеживать происшествия на карте. Их можно будет распределять по различным параметрам. Также система будет собирать данные «Яндекс Wordstat» и Google Trends, которые отслеживают интерес пользователей к конкретным темам.

Система мониторинга криминогенной обстановки была создана в Москве в 2016 г. для анализа и прогнозирования в сфере обеспечения безопасности. Система также показывает уведомления о публичных мероприятиях, которые поступают в правительство города. Она собирает информацию с камер видеонаблюдения, отражает актуальную информацию о количестве ДТП, преступлениях, происшествиях в общественном транспорте и правонарушениях, связанных с наркотиками, пожарах, затоплениях и других ЧС.

Ранее по теме: В России может появиться единая система городских камер за 250 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных