Рогозин предложил Европе способ «быстро войти в клуб космических держав»

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане. По данным «Роскосмоса», его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. В октябре 2021 г. Рогозин заявил, что Россия может перенести на космодром Куру часть пусков ракет в рамках федеральной космической программы.