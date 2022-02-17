Рогозин предложил Европе способ «быстро войти в клуб космических держав»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил модернизировать стартовый комплекс «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Полагаю, что в настоящий момент России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" во Французской Гвиане до пилотируемого уровня», — написал руководитель «Роскосмоса».
По его словам, такой шаг позволил бы европейским странам сэкономить «миллиарды евро», а европейская космонавтика получила бы возможность «быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах».
«Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надежнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надежной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчетом, обученным нашими специалистами, — по-моему, отличная идея», — отметил он.
Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане. По данным «Роскосмоса», его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. В октябре 2021 г. Рогозин заявил, что Россия может перенести на космодром Куру часть пусков ракет в рамках федеральной космической программы.