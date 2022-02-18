Обновление iOS позволит разблокировать iPhone с защитной маской на лице

Функция распознавания лиц появилась в 2017 г., она была впервые применена в модели iPhone X, заменив дактилоскопический датчик Touch ID. Однако с начала пандемии коронавируса в компанию стало поступать множество жалоб от пользователей по всему миру, которые не могли разблокировать устройства без предварительного снятия маски. Первое решение проблемы появилось в 2021 г. — очередное обновление ПО позволило пользователям Apple Watch получать доступ к своим смартфонам в маске или солнцезащитных очках.