Обновление iOS позволит разблокировать iPhone с защитной маской на лице
Следующее обновление программного обеспечения Apple устранит проблему, которая беспокоит пользователей с начала пандемии COVID-19, — теперь появится возможность разблокировать iPhone и iPad, не снимая защитную маску, передает агентство Bloomberg.
По информации агентства, обновленная функция Face ID, скорее всего, будет доступна в версии iOS 15.4, которая может выйти в первой половине марта. Обновление позволит системе распознавания лиц идентифицировать пользователя по областям вокруг глаз, которые индивидуальны у каждого человека.
Функция распознавания лиц появилась в 2017 г., она была впервые применена в модели iPhone X, заменив дактилоскопический датчик Touch ID. Однако с начала пандемии коронавируса в компанию стало поступать множество жалоб от пользователей по всему миру, которые не могли разблокировать устройства без предварительного снятия маски. Первое решение проблемы появилось в 2021 г. — очередное обновление ПО позволило пользователям Apple Watch получать доступ к своим смартфонам в маске или солнцезащитных очках.
Ранее агентство узнало о планах компании презентовать новый недорогой iPhone и обновленный iPad, оба устройства будут поддерживать 5G. Презентация может состояться в начале весны, возможной датой собеседники агентства называют 8 марта. Новый iPhone с поддержкой 5G, улучшенной камерой и более быстрым процессором станет первым обновлением бюджетной модели SE за два года. iPad Air обновится впервые с 2013 г., устройство также будет поддерживать 5G.
Выручка Apple в IV квартале 2021 г. выросла на 11% в годовом выражении — до $123,9 млрд, следует из годового отчета компании. Это стало рекордной квартальной выручкой за всю историю компании. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 20,4% год к году и достигла $34,63 млрд.
Продажи iPhone по всему миру выросли на 9%, их доля в общих продажах Apple составила 58% выручки, или $71,6 млрд. В Китае компания вернула лидерство на рынке смартфонов, обогнав Huawei. Суммарные продажи iPhone в Китае выросли на 21% до $25,8 млрд.