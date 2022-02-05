Bloomberg сообщил о планах Apple представить новый бюджетный iPhone
Apple собирается презентовать новый недорогой iPhone и обновленный iPad, оба устройства будут поддерживать 5G, сообщили агентству Bloomberg источники. Компания намерена положить начало рекордному по запуску продуктов году.
Презентация может состояться в начале весны, возможной датой собеседники агентства называют 8 марта.
«Это объявление станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Как и другие недавние запуски компании, ожидается, что это будет онлайн-презентация», — пишет Bloomberg.
Новый iPhone с поддержкой 5G, улучшенной камерой и более быстрым процессором станет первым обновлением бюджетной модели SE за два года. iPad Air обновится впервые с 2013 г., устройство также будет поддерживать 5G.
Кроме того, по данным источников, весной Apple выпустит новый компьютер с чипами собственной разработки и обновленную версию программного обеспечения iOS 15.4, благодаря которому устройства смогут распознавать лица пользователей iPhone и iPad в масках.
Выручка Apple в IV квартале 2021 г. выросла на 11% в годовом выражении — до $123,9 млрд, следует из годового отчета компании. Это стало рекордной квартальной выручкой за всю историю компании. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 20,4% год к году и достигла $34,63 млрд.
Продажи iPhone по всему миру выросли на 9%, их доля в общих продажах Apple составила 58% выручки, или $71,6 млрд. В Китае компания вернула лидерство на рынке смартфонов, обогнав Huawei. Суммарные продажи iPhone в Китае выросли на 21% до $25,8 млрд.