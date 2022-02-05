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Бизнес

Bloomberg сообщил о планах Apple представить новый бюджетный iPhone

Ведомости

Apple собирается презентовать новый недорогой iPhone и обновленный iPad, оба устройства будут поддерживать 5G, сообщили агентству Bloomberg источники. Компания намерена положить начало рекордному по запуску продуктов году.

Презентация может состояться в начале весны, возможной датой собеседники агентства называют 8 марта.

«Это объявление станет первым крупным событием Apple с момента дебюта нового MacBook Pro в октябре. Как и другие недавние запуски компании, ожидается, что это будет онлайн-презентация», — пишет Bloomberg.

Новый iPhone с поддержкой 5G, улучшенной камерой и более быстрым процессором станет первым обновлением бюджетной модели SE за два года. iPad Air обновится впервые с 2013 г., устройство также будет поддерживать 5G.

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Кроме того, по данным источников, весной Apple выпустит новый компьютер с чипами собственной разработки и обновленную версию программного обеспечения iOS 15.4, благодаря которому устройства смогут распознавать лица пользователей iPhone и iPad в масках.

Выручка Apple в IV квартале 2021 г. выросла на 11% в годовом выражении — до $123,9 млрд, следует из годового отчета компании. Это стало рекордной квартальной выручкой за всю историю компании. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 20,4% год к году и достигла $34,63 млрд. 

Продажи iPhone по всему миру выросли на 9%, их доля в общих продажах Apple составила 58% выручки, или $71,6 млрд. В Китае компания вернула лидерство на рынке смартфонов, обогнав Huawei. Суммарные продажи iPhone в Китае выросли на 21% до $25,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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