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Технологии

Apple может выпустить самоуправляемый электрокар к 2025 году

Ведомости

Apple планирует выпустить электромобиль с полностью автономной системой вождения, в котором не будет ни руля, ни педалей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта. Предполагаемая стоимость автомобиля не называется.

Сообщается, что разработки ведутся уже несколько лет в рамках проекта Titan. Инженеры компании одновременно изучали два варианта: полностью автономного электрокара, не требующем вмешательства человека, или модели с ограниченными возможностями автономного вождения.

Как выяснило издание, в Apple решили сосредоточиться на первом варианте после того, как проект в этом году возглавил вице-президент по технологиям Кевин Линч, ранее руководивший разработкой Apple Watch.

Американский технологический гигант планирует представить автомобиль в 2025 г. (еще в начале года назывались сроки от пяти до семи лет). Однако, по словам собеседников Bloomberg, все будет зависеть от того, сможет ли компания к этому времени завершить разработку системы полностью автономного вождения. Если этой цели достичь не удастся, Apple может либо перенести дебют модели, либо выпустить в продажу автомобиль с меньшей степенью автономности.

Сообщается, что компания уже завершила большую часть основной работы над процессором, который будет установлен в электромобиле первого поколения. Он был разработан той же компанией, которая создавала процессоры для iPhone, iPad и Mac.

Несмотря на то, что в автомобили не будет руля, его планируется оснастить режимом экстренного управления. Инженеры также изучают такой дизайн, при котором пассажиры будут сидеть по бокам автомобиля лицом друг к другу, как в лимузине, а в середине салона может быть размещен экран информационно-развлекательной системы, которым можно будет пользоваться во время поездки.

Агентство отмечает, что, скорее всего, электрокар от Apple будет автомобилем индивидуального пользования, но в компании рассматривают и возможность создания автопарка для конкуренции с Uber, Lyft и Waymo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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