Apple может выпустить самоуправляемый электрокар к 2025 году

Американский технологический гигант планирует представить автомобиль в 2025 г. (еще в начале года назывались сроки от пяти до семи лет). Однако, по словам собеседников Bloomberg, все будет зависеть от того, сможет ли компания к этому времени завершить разработку системы полностью автономного вождения. Если этой цели достичь не удастся, Apple может либо перенести дебют модели, либо выпустить в продажу автомобиль с меньшей степенью автономности.