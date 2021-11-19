Apple может выпустить самоуправляемый электрокар к 2025 году
Apple планирует выпустить электромобиль с полностью автономной системой вождения, в котором не будет ни руля, ни педалей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта. Предполагаемая стоимость автомобиля не называется.
Сообщается, что разработки ведутся уже несколько лет в рамках проекта Titan. Инженеры компании одновременно изучали два варианта: полностью автономного электрокара, не требующем вмешательства человека, или модели с ограниченными возможностями автономного вождения.
Как выяснило издание, в Apple решили сосредоточиться на первом варианте после того, как проект в этом году возглавил вице-президент по технологиям Кевин Линч, ранее руководивший разработкой Apple Watch.
Американский технологический гигант планирует представить автомобиль в 2025 г. (еще в начале года назывались сроки от пяти до семи лет). Однако, по словам собеседников Bloomberg, все будет зависеть от того, сможет ли компания к этому времени завершить разработку системы полностью автономного вождения. Если этой цели достичь не удастся, Apple может либо перенести дебют модели, либо выпустить в продажу автомобиль с меньшей степенью автономности.
Сообщается, что компания уже завершила большую часть основной работы над процессором, который будет установлен в электромобиле первого поколения. Он был разработан той же компанией, которая создавала процессоры для iPhone, iPad и Mac.
Несмотря на то, что в автомобили не будет руля, его планируется оснастить режимом экстренного управления. Инженеры также изучают такой дизайн, при котором пассажиры будут сидеть по бокам автомобиля лицом друг к другу, как в лимузине, а в середине салона может быть размещен экран информационно-развлекательной системы, которым можно будет пользоваться во время поездки.
Агентство отмечает, что, скорее всего, электрокар от Apple будет автомобилем индивидуального пользования, но в компании рассматривают и возможность создания автопарка для конкуренции с Uber, Lyft и Waymo.