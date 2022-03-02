Рогозин опроверг взлом контрольного центра «Роскосмоса»

Anonymous – одна из крупнейших международных сетей хактивистов, с 2003 г. осуществляющая хакерские атаки на различные ресурсы в знак протеста против тех или иных действий в различных странах мира. 25 февраля эта группировка объявила в своем Twitter о кибервойне против российского правительства из–за спецоперации на Украине.