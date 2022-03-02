Рогозин опроверг взлом контрольного центра «Роскосмоса»
Информация о взломе контрольного центра «Роскосмоса» и потере связи с российскими спутниками не соответствует действительности, заявил его глава Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.
«Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме», — написал Рогозин. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что хакерская группа NB65, «аффилированная с Anonymous», прекратила работу контрольного центра «Роскосмоса».
Anonymous – одна из крупнейших международных сетей хактивистов, с 2003 г. осуществляющая хакерские атаки на различные ресурсы в знак протеста против тех или иных действий в различных странах мира. 25 февраля эта группировка объявила в своем Twitter о кибервойне против российского правительства из–за спецоперации на Украине.
Уже на следующий день российское Министерство цифрового развития заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги». Также с перебоями функционировал сайт Кремля, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.
28 февраля сайты крупнейших российских СМИ также подверглись хакерской атаке, на ресурсах изданий («Коммерсанта», ТАСС, «Известий», Forbes и др.) появилось сообщение с призывом остановить военную операцию на территории Украины. 1 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что различные компании и учреждения подвергаются непрерывным DDoS-атакам, за которыми, по его словам, стоят хакеры из-за рубежа.
Кибератаки на сайты российских ведомств и СМИ начались после того, как 24 февраля было объявлено о специальной военной операции России на Донбассе.