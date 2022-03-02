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Рогозин опроверг взлом контрольного центра «Роскосмоса»

Ведомости

Информация о взломе контрольного центра «Роскосмоса» и потере связи с российскими спутниками не соответствует действительности, заявил его глава Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

«Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме», — написал Рогозин. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что хакерская группа NB65, «аффилированная с Anonymous», прекратила работу контрольного центра «Роскосмоса».

Anonymous – одна из крупнейших международных сетей хактивистов, с 2003 г. осуществляющая хакерские атаки на различные ресурсы в знак протеста против тех или иных действий в различных странах мира. 25 февраля эта группировка объявила в своем Twitter о кибервойне против российского правительства из–за спецоперации на Украине.

Уже на следующий день российское Министерство цифрового развития заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги». Также с перебоями функционировал сайт Кремля, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.

28 февраля сайты крупнейших российских СМИ также подверглись хакерской атаке, на ресурсах изданий («Коммерсанта», ТАСС, «Известий», Forbes и др.) появилось сообщение с призывом остановить военную операцию на территории Украины. 1 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что различные компании и учреждения подвергаются непрерывным DDoS-атакам, за которыми, по его словам, стоят хакеры из-за рубежа.

Кибератаки на сайты российских ведомств и СМИ начались после того, как 24 февраля было объявлено о специальной военной операции России на Донбассе.

Ранее по теме: Роскомнадзор заявил о гибридной войне против России, включающей в себя кибератаки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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