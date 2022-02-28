Роскомнадзор заявил о гибридной войне против России, включающей в себя кибератаки

Представитель Роскомнадзора заявил, что «против России в настоящее время ведется гибридная война, включающая в себя элементы информационного противостояния, а также регулярные кибератаки». Решение проблемы с атакой на сайты СМИ, по его словам, «находится в зоне ответственности специалистов по информационной безопасности». Собеседник также отметил, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «переведены в режим повышенной готовности, осуществляя взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам для противодействия атакам на критическую информационную инфраструктуру». Обеспечивается оперативное информирование операторов связи об инцидентах информбезопасности и координация их деятельности по противодействию киберугрозам, подчеркнул он.