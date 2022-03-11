Газета
Технологии

Китай сообщил о массовых хакерских атаках на Россию со своей территории

Ведомости

С февраля текущего года Китай подвергается непрерывным кибератакам, в ходе которых неизвестные взяли под контроль компьютеры на территории страны, чтобы провести с них атаки на объекты в России, на Украине и в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

«Мониторинг показал, что Китай постоянно подвергается атакам из-за рубежа. После анализа большинства адресов выяснилось, что они исходили из США. Часть атак также исходила из Германии и Нидерландов», — говорится в отчете Национального центра по кибербезопасности КНР, который отвечает за выявление и предотвращение киберугроз.

Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов начали появляться с 25 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Минцифры заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги», с перебоями функционировал сайт Кремля, о неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.

28 февраля сайты крупнейших российских СМИ также подверглись хакерской атаке, на ресурсах изданий («Коммерсанта», ТАСС, «Известий», Forbes и др.) появилось сообщение с призывом остановить военную операцию на территории Украины. 1 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что различные компании и учреждения подвергаются непрерывным DDoS-атакам, за которыми, по его словам, стоят хакеры из-за рубежа.

Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, заявил, что «против России в настоящее время ведется гибридная война, включающая в себя элементы информационного противостояния, а также регулярные кибератаки». В нынешних условиях дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «переведены в режим повышенной готовности, осуществляя взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам для противодействия атакам на критическую информационную инфраструктуру», добавил он.

Ранее по теме: Минцифры опровергло информацию о планах отключить РФ от мирового интернета

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных