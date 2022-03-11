Китай сообщил о массовых хакерских атаках на Россию со своей территории
С февраля текущего года Китай подвергается непрерывным кибератакам, в ходе которых неизвестные взяли под контроль компьютеры на территории страны, чтобы провести с них атаки на объекты в России, на Украине и в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».
«Мониторинг показал, что Китай постоянно подвергается атакам из-за рубежа. После анализа большинства адресов выяснилось, что они исходили из США. Часть атак также исходила из Германии и Нидерландов», — говорится в отчете Национального центра по кибербезопасности КНР, который отвечает за выявление и предотвращение киберугроз.
Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов начали появляться с 25 февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Минцифры заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги», с перебоями функционировал сайт Кремля, о неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.
28 февраля сайты крупнейших российских СМИ также подверглись хакерской атаке, на ресурсах изданий («Коммерсанта», ТАСС, «Известий», Forbes и др.) появилось сообщение с призывом остановить военную операцию на территории Украины. 1 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что различные компании и учреждения подвергаются непрерывным DDoS-атакам, за которыми, по его словам, стоят хакеры из-за рубежа.
Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, заявил, что «против России в настоящее время ведется гибридная война, включающая в себя элементы информационного противостояния, а также регулярные кибератаки». В нынешних условиях дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «переведены в режим повышенной готовности, осуществляя взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам для противодействия атакам на критическую информационную инфраструктуру», добавил он.