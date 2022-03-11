Китай сообщил о массовых хакерских атаках на Россию со своей территории

Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, заявил, что «против России в настоящее время ведется гибридная война, включающая в себя элементы информационного противостояния, а также регулярные кибератаки». В нынешних условиях дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «переведены в режим повышенной готовности, осуществляя взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам для противодействия атакам на критическую информационную инфраструктуру», добавил он.