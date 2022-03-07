Минцифры опровергло информацию о планах отключить РФ от мирового интернета

Российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета, а рассылка телеграмм госорганам, в которых говорится о необходимости перехода на российские DNS-сервера и отказа от иностранных хостингов, связана с кибератаками на российские сайты из-за границы. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщили РБК и «Интерфакс».