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Общество

Минцифры опровергло информацию о планах отключить РФ от мирового интернета

Ведомости

Российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета, а рассылка телеграмм госорганам, в которых говорится о необходимости перехода на российские DNS-сервера и отказа от иностранных хостингов, связана с кибератаками на российские сайты из-за границы. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщили РБК и «Интерфакс».

«На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

Там сообщили, что Минцифры направило в госорганы письмо с набором рекомендаций по «кибергигиене». Они призваны помочь более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами, уточнили в ведомстве.

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Государственные сайты могут переехать с непрофесиональных площадок на облачные решения «Яндекса», «Ростелекома» и VK, ранее рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В каждом регионе необходимо определить ответственные подразделения по борьбе с киберугрозами, на атаки нужно реагировать быстро, отмечал вице-премьер. По его словам, ведомству предстоит подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры.

Минцифры также начало собирать информацию о срочных мерах поддержки ИТ-компаний, представители этой отрасли могут пройти опрос о проблемах в ИТ-сфере на портале госуслуг, сообщала пресс-служба ведомства.

Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов и СМИ начали появляться с 25 февраля, после начала военной операции на Украине. Минцифры заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги», с перебоями функционировал сайт Кремля, о неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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