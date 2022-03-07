Минцифры опровергло информацию о планах отключить РФ от мирового интернета
Российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета, а рассылка телеграмм госорганам, в которых говорится о необходимости перехода на российские DNS-сервера и отказа от иностранных хостингов, связана с кибератаками на российские сайты из-за границы. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщили РБК и «Интерфакс».
«На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать интернет изнутри не планируется», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Там сообщили, что Минцифры направило в госорганы письмо с набором рекомендаций по «кибергигиене». Они призваны помочь более эффективно организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами, уточнили в ведомстве.
Государственные сайты могут переехать с непрофесиональных площадок на облачные решения «Яндекса», «Ростелекома» и VK, ранее рассказали ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В каждом регионе необходимо определить ответственные подразделения по борьбе с киберугрозами, на атаки нужно реагировать быстро, отмечал вице-премьер. По его словам, ведомству предстоит подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры.
Минцифры также начало собирать информацию о срочных мерах поддержки ИТ-компаний, представители этой отрасли могут пройти опрос о проблемах в ИТ-сфере на портале госуслуг, сообщала пресс-служба ведомства.
Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов и СМИ начали появляться с 25 февраля, после начала военной операции на Украине. Минцифры заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги», с перебоями функционировал сайт Кремля, о неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.