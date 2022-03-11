Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру

В начале марта Youtube временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине. Также владелец Youtube – Google – отключил рекламу в своем поисковике после требования Роскомнадзора. Youtube называет рекламу основным источником дохода: прибыль от показа рекламы делится между сервисом и авторами видео, которые подключены к его партнерской программе.