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Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру

Ведомости

Youtube приступил к блокировке российских государственных телеканалов по всему миру, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. 

Как пояснили в компании, решение связано с освещением российской спецоперации на Украине.

Согласно данным видеоплатформы, Youtube заблокировал все российские госканалы на своей площадке, в поиске их невозможно найти, либо высвечиваются сообщения: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Ранее Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». 

В начале марта Youtube временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине. Также владелец Youtube – Google – отключил рекламу в своем поисковике после требования Роскомнадзора. Youtube называет рекламу основным источником дохода: прибыль от показа рекламы делится между сервисом и авторами видео, которые подключены к его партнерской программе.

После начала военной операции 24 февраля Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления. Вскоре Google запретил государственным СМИ России покупать или продавать рекламу на своих площадках.

Роскомнадзор 28 февраля потребовал от Google прекратить показ рекламы с недостоверной информацией о жертвах среди российских военных и мирных жителей на Украине. 3 марта ведомство потребовало от Google прекратить распространение фейковой информации об операции на Youtube. По данным РКН, реклама на площадке содержит дезинформацию, которая формирует у россиян искаженное восприятие происходящего и создает «протестные настроения».

Ранее по теме: Youtube приостановил спонсорство и подписку Premium в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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