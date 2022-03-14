В работе Wildberries произошел глобальный сбой

Первые сообщения о неполадках в работе стали поступать около 7:00 мск. По данным на 9:51 мск, было зафиксировано более 12 000 жалоб, в основном из крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако о неполадках сообщали и жители Белоруссии.