Газета
Технологии

В работе Wildberries произошел глобальный сбой

Ведомости

В работе крупнейшего российского маркетплейса Wildberries произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Первые сообщения о неполадках в работе стали поступать около 7:00 мск. По данным на 9:51 мск, было зафиксировано более 12 000 жалоб, в основном из крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако о неполадках сообщали и жители Белоруссии.

Около 49% пользователей сообщали о неполадках в работе приложения, 40% указали на проблемы с отслеживанием заказа и еще 11% оставили жалобы по поводу работы веб-сайта.

В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, отметили, что сбоя нет — сервисы работают, однако есть некоторые ошибки в работе сервисов. «В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению», — говорится в сообщении.

5 марта о сбоях в работе сообщали пользователи мессенджера Telegram. По данным Downdetector, 60% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% — на работу приложения, 20% — на проблемы с получением сообщений. С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины и Белоруссии.

Ранее по теме: Оборот Wildberries за год вырос почти вдвое

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных