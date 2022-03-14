В работе Wildberries произошел глобальный сбой
В работе крупнейшего российского маркетплейса Wildberries произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Первые сообщения о неполадках в работе стали поступать около 7:00 мск. По данным на 9:51 мск, было зафиксировано более 12 000 жалоб, в основном из крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако о неполадках сообщали и жители Белоруссии.
Около 49% пользователей сообщали о неполадках в работе приложения, 40% указали на проблемы с отслеживанием заказа и еще 11% оставили жалобы по поводу работы веб-сайта.
В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, отметили, что сбоя нет — сервисы работают, однако есть некоторые ошибки в работе сервисов. «В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению», — говорится в сообщении.
5 марта о сбоях в работе сообщали пользователи мессенджера Telegram. По данным Downdetector, 60% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% — на работу приложения, 20% — на проблемы с получением сообщений. С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины и Белоруссии.