Оборот Wildberries за год вырос почти вдвое
Оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов (GMV) крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. В 2020 г. увеличение составило 96% до 437,2 млрд руб.
Кроме того, оборот в IV квартале вновь обновил исторический максимум, увеличившись на 101% по сравнению с аналогичный периодом 2020 г. — до 304,8 млрд руб. Предыдущий рекорд за три месяца был зафиксирован в III квартале 2021 г. — 214,6 млрд руб.
Прибыль Wildberries за прошлый год до уплаты налогов, по прогнозам самого ритейлера, составит примерно 18 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. прибыль компании до налогообложения сложилась на уровне 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.
Прибыль за прошедший год Wildberries планирует инвестировать в дальнейшее развитие компании, уточнили в пресс-службе. Средства направят на строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса и расширение ассортимента.
В 2021 г. пользователи оформили у ритейлера на 146% больше заказов, чем в 2020 г.: 808,6 млн. В целом потребители приобрели более 1 млрд товаров — на 81% более, чем годом ранее.
Наибольший объем продаж пришелся на одежду, обувь и аксессуары — 336,5 млрд руб. (+55% год к году). В топ-5 категорий также вошли детские товары — 115,7 млрд руб. (+63%), товары для дома и дачи — 114,6 млрд руб. (+111%), бытовая техника и электроника — 76,4 млрд руб. (+64%), а также косметика и парфюмерия — 71,5 млрд руб. (+90%).
Покупательская аудитория Wildberries за 2021 г. достигла 113 млн пользователей (MAU), а совокупная площадь складов выросла до 720 000 кв. м с учетом того, что за прошлый год было построено 350 000 кв. м из них. География ритейлера достигла 19 стран. Так, в 2021 г. он вышел на рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии.