Оборот Wildberries за год вырос почти вдвое

Покупательская аудитория Wildberries за 2021 г. достигла 113 млн пользователей (MAU), а совокупная площадь складов выросла до 720 000 кв. м с учетом того, что за прошлый год было построено 350 000 кв. м из них. География ритейлера достигла 19 стран. Так, в 2021 г. он вышел на рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии.