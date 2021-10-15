Оборот Wildberries в III квартале обновил максимум

«За 9 месяцев 2021 г. на нашей онлайн-площадке начали свою работу свыше 260 000 предпринимателей, это больше, чем за все 17 лет работы компании. Всего на Wildberries сейчас зарегистрировано 340 000 предпринимателей. В IV квартале мы ожидаем всплеска покупательской активности во время ноябрьских распродаж и предновогоднего периода, поэтому заранее готовимся к высокому сезону: развиваем логистическую инфраструктуру и инвестируем в поддержку наших продавцов около 8 млрд рублей в ходе предстоящих распродаж», — заявили в пресс-службе ритейлера.