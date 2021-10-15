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Оборот Wildberries в III квартале обновил максимум

Ведомости

Оборот (GMV) крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries в III квартале этого года составил 214,6 млрд руб., что стало максимальным квартальным значением за всю историю компании, говорится в сообщении ее пресс-службы. 

Предыдущий рекорд был зафиксирован во II квартале 2021 г. — 163,6 млрд руб. По сравнению с этим значением показатель августа-сентября увеличился на 31,2%. В годовом выражении оборот III квартала вырос на 101%. Отмечается, что наиболее высокие темпы роста ритейлер показал в сентябре — на 127% год к году. 

Оборот Wildberries за девять месяцев 2021 г. составил 538,9 млрд руб., увеличившись на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. За январь-сентябрь клиенты компании оформили 485,8 млн заказов — на 136% больше, чем год назад. Среднее количество заказов в сутки выросло до 2,3 млн. 

«За 9 месяцев 2021 г. на нашей онлайн-площадке начали свою работу свыше 260 000 предпринимателей, это больше, чем за все 17 лет работы компании. Всего на Wildberries сейчас зарегистрировано 340 000 предпринимателей. В IV квартале мы ожидаем всплеска покупательской активности во время ноябрьских распродаж и предновогоднего периода, поэтому заранее готовимся к высокому сезону: развиваем логистическую инфраструктуру и инвестируем в поддержку наших продавцов около 8 млрд рублей в ходе предстоящих распродаж», — заявили в пресс-службе ритейлера.

За январь-сентябрь Wildberries вышел на рынок США, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдове, Литве, Латвии и Эстонии. Таким образом, к началу октября компания присутствовала в 17 странах. Ее аудитория достигла 92 млн человек, причем суточная — 14 млн. 

Наибольший объем продаж Wildberries за девять месяцев пришелся на fashion-товары: он составил 224,6 млрд руб., что на 49% больше, чем в первые три квартала 2020 г. В топ-3 попали также детские товары (74 млрд руб., +54%) и товары для дома и дачи (67,5 млрд руб., +118%).

Наибольший рост продаж зафиксирован в сегменте крупной бытовой техники — на 428% год к году. Также лидерами стали строительные материалы (+333%) и товары для взрослых (+324%).

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер, основанный Татьяной Бакальчук. По данным Forbes, она является богатейшей женщиной России и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние на 2021 г. в $13 млрд. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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