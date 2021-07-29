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Оборот Wildberries во II квартале достиг рекордного значения

Ведомости

Оборот крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries во II квартале текущего года достиг 163,6 млрд руб., что стало максимальным квартальным значением за всю историю компании, говорится в сообщении ее пресс-службы. 

В аналогичный период прошлого года оборот организации составил 103,4 млрд руб. Предыдущий квартальный рекорд был зафиксирован в IV квартале 2020 г. — 151,5 млрд руб.

В целом за первое полугодие 2021 г. оборот Wildberries увеличился на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составил 303 млрд руб. За это время компания выполнила 300,2 млн заказов — на 139% больше, чем годом ранее. Отмечается, что данный показатель близок к значению, зафиксированному за весь 2020 г. — 323,8 млн заказов. 

Наибольший объем продаж в первом полугодии был в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Клиенты приобрели товары на 135,8 млрд руб., что на 39% превышает показатели января — июня 2020 г. В тройку лидеров попали также «Товары для дома и дачи» и «Детские товары». Оборот этих разделов составил 41,6 млрд руб. (+125%) и 41,5 млрд руб. (+46%) соответственно.

При этом самая высокая динамика продаж в первом полугодии зафиксирована в сегменте крупной бытовой техники, указали в компании. Рост год к году составил 893%. За ним следуют товары для взрослых (+436%), стройматериалы (+413%), садовый инвентарь (+354%) и зоотовары (+266%).

Количество продавцов Wildberries с июня 2020 г. к концу июня 2021 г. выросло на 142 700 — до 234 000. Число собственных и партнерских точек выдачи увеличилось на 25 000 — до 118 000. 

Оборот компании за 2020 г. составил 437,2 млрд руб. Это на 96% больше, чем в 2019 г.

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер, основанный Татьяной Бакальчук. По данным Forbes, она является богатейшей женщиной России и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние на 2021 г. в $13 млрд. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных