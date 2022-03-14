«Вконтакте» запустила приложение по переносу фото и видео из Instagram

Роскомнадзор 14 марта внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Блокировка сервиса в России началась 13 марта с регионов Дальнего Востока. Роскомнадзор решил заблокировать соцсеть с полуночи 14 марта, чтобы дать пользователям Instagram время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих подписчиков.



Ограничить доступ к соцсети на территории России просила Генпрокуратура после сообщений о том, что Facebook планирует разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан РФ и, в частности, к российским военным, находящимся на территории Украины.