Газета
Технологии

«Вконтакте» запустила приложение по переносу фото и видео из Instagram

Ведомости

Социальная сеть «Вконтакте» напустила приложение по переносу в соцсеть фото и видео из Instagram, говорится в сообщении компании. 

«При загрузке по имени пользователя или ссылке на аккаунт сохранятся только снимки. Если использовать архив — ещё и видео. Материалы будут видны только вам», — отмечается в описании к приложению. 

Роскомнадзор 14 марта внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Блокировка сервиса в России началась 13 марта с регионов Дальнего Востока. Роскомнадзор решил заблокировать соцсеть с полуночи 14 марта, чтобы дать пользователям Instagram время для переноса данных в другие соцсети и уведомления своих подписчиков.

Ограничить доступ к соцсети на территории России просила Генпрокуратура после сообщений о том, что Facebook планирует разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан РФ и, в частности, к российским военным, находящимся на территории Украины. 

Ранее по теме: Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных