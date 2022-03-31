Газета
Технологии

«Коммерсантъ» узнал о планах VK продать My.Games

Ведомости

Холдинг VK планирует продать игровое подразделение My.Games, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке разработки видеоигр. По его словам, VK начал активно искать покупателя через неделю после начала спецоперации России на Украине.

По словам собеседника издания, My.Games приносит основную валютную выручку, а санкции в отношении гендиректора компании Владимира Кириенко «грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров». VK ищет покупателей в Азии и на Ближнем Востоке, добавил он.

Источник издания, близкий к правительству, сообщил, что руководство компании недавно провело встречу с крупнейшей китайской игровой студией Tencent Games, на которой могла обсуждаться продажа My.Games. Он отметил, что сделка может быть формальной: например, холдинг передаст покупателю лицензии на продажу своих игр, а разрабатываться они будут в России. По мнению собеседника издания, это помогло бы VK сохранить валютную выручку. В компании сообщили, что «VK не рассматривает продажу My.Games».

Подразделение My.Games разрабатывает и издает игры для компьютеров, консолей и мобильных устройств – в портфеле компании более 150 игр, которые продаются через собственный магазин приложений. У компании 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, Азии и США. По итогам прошлого года выручка выросла на 10,5% до 43,8 млрд руб. По итогам III квартала 2021 г. 77% выручки компания получила за пределами России и СНГ.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 22 марта My.Games изменила юрлицо с «Мэйл.ру Технологии» на «Май Геймз», а 1 марта зарегистрировала более 200 доменов, часть из которых содержит названия игр, доступных на площадке. В My.Games заявили, что переименование одного из юрлиц планировалось с 2019 г. Там уточнили, что компания не заводила новые домены, а перевела их на новое юрлицо. В My.Games подчеркнули, что продолжат работать по всему миру и развиваться и дальше как часть VK.

Ранее по теме: Российский рынок видеогейминга ожидает самого серьезного падения за всю свою историю

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных