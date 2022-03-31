«Коммерсантъ» узнал о планах VK продать My.Games
Холдинг VK планирует продать игровое подразделение My.Games, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке разработки видеоигр. По его словам, VK начал активно искать покупателя через неделю после начала спецоперации России на Украине.
По словам собеседника издания, My.Games приносит основную валютную выручку, а санкции в отношении гендиректора компании Владимира Кириенко «грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров». VK ищет покупателей в Азии и на Ближнем Востоке, добавил он.
Источник издания, близкий к правительству, сообщил, что руководство компании недавно провело встречу с крупнейшей китайской игровой студией Tencent Games, на которой могла обсуждаться продажа My.Games. Он отметил, что сделка может быть формальной: например, холдинг передаст покупателю лицензии на продажу своих игр, а разрабатываться они будут в России. По мнению собеседника издания, это помогло бы VK сохранить валютную выручку. В компании сообщили, что «VK не рассматривает продажу My.Games».
Подразделение My.Games разрабатывает и издает игры для компьютеров, консолей и мобильных устройств – в портфеле компании более 150 игр, которые продаются через собственный магазин приложений. У компании 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, Азии и США. По итогам прошлого года выручка выросла на 10,5% до 43,8 млрд руб. По итогам III квартала 2021 г. 77% выручки компания получила за пределами России и СНГ.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 22 марта My.Games изменила юрлицо с «Мэйл.ру Технологии» на «Май Геймз», а 1 марта зарегистрировала более 200 доменов, часть из которых содержит названия игр, доступных на площадке. В My.Games заявили, что переименование одного из юрлиц планировалось с 2019 г. Там уточнили, что компания не заводила новые домены, а перевела их на новое юрлицо. В My.Games подчеркнули, что продолжат работать по всему миру и развиваться и дальше как часть VK.