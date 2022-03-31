«Коммерсантъ» узнал о планах VK продать My.Games

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 22 марта My.Games изменила юрлицо с «Мэйл.ру Технологии» на «Май Геймз», а 1 марта зарегистрировала более 200 доменов, часть из которых содержит названия игр, доступных на площадке. В My.Games заявили, что переименование одного из юрлиц планировалось с 2019 г. Там уточнили, что компания не заводила новые домены, а перевела их на новое юрлицо. В My.Games подчеркнули, что продолжат работать по всему миру и развиваться и дальше как часть VK.