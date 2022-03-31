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В работе сервиса Wildberries произошел сбой

Ведомости

В работе крупнейшего российского маркетплейса Wildberries произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. 

Первые массовые сообщения о неполадках в работе сервиса стали поступать около 14:30 мск. По данным на 18:27 мск, было зафиксировано свыше 1000 жалоб, в основном из крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. 

Около 64% пользователей сообщали о неполадках в работе приложения, 24% оставили жалобы по поводу работы веб-сайта и еще 12% указали на проблемы с отслеживанием заказа. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, основной функционал сервисов Wildberries продолжает работать. «Отмечались кратковременные ошибки с авторизацией пользователей, они оперативно исправлены. Основной функционал продолжает работать без ошибок», — сказал собеседник агентства. 

14 марта в работе Wildberries произошел глобальный сбой, в ходе которого было зафиксировано более 12 000 жалоб от пользователей из России, Украины и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных