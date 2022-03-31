В работе сервиса Wildberries произошел сбой
В работе крупнейшего российского маркетплейса Wildberries произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Первые массовые сообщения о неполадках в работе сервиса стали поступать около 14:30 мск. По данным на 18:27 мск, было зафиксировано свыше 1000 жалоб, в основном из крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.
Около 64% пользователей сообщали о неполадках в работе приложения, 24% оставили жалобы по поводу работы веб-сайта и еще 12% указали на проблемы с отслеживанием заказа.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, основной функционал сервисов Wildberries продолжает работать. «Отмечались кратковременные ошибки с авторизацией пользователей, они оперативно исправлены. Основной функционал продолжает работать без ошибок», — сказал собеседник агентства.
14 марта в работе Wildberries произошел глобальный сбой, в ходе которого было зафиксировано более 12 000 жалоб от пользователей из России, Украины и Белоруссии.