В работе сервиса Wildberries произошел сбой

Первые массовые сообщения о неполадках в работе сервиса стали поступать около 14:30 мск. По данным на 18:27 мск, было зафиксировано свыше 1000 жалоб, в основном из крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.