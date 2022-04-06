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WSJ: Google Play удалил ряд приложений из-за несанкционированного сбора данных

Ведомости

Американская компания Google удалила из магазина Google Play несколько десятков приложений после обнаружения в них инструментов для тайного сбора данных пользователей, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, код для таких приложений написала панамская компания. Она через корпоративные записи связана с компанией из Вирджинии, которая занимается киберразведкой, сетевой защитой и перехватом разведданных для агентств национальной безопасности США. По словам специалистов, панамская компания включала в приложения особое программное обеспечение и с его помощью собирала данные пользователей.

Такой инструмент для тайного сбора данных работает на миллионах устройств на ОС Android. Его обнаружили в нескольких молитвенных приложениях для мусульман, которые скачали более 10 млн раз, в программах для водителей, для считывания QR-кодов и в других приложениях. По данным специалистов, панамская компания платила разработчикам по всему миру, чтобы они включали инструмент компании в свои приложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных