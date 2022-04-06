WSJ: Google Play удалил ряд приложений из-за несанкционированного сбора данных

Такой инструмент для тайного сбора данных работает на миллионах устройств на ОС Android. Его обнаружили в нескольких молитвенных приложениях для мусульман, которые скачали более 10 млн раз, в программах для водителей, для считывания QR-кодов и в других приложениях. По данным специалистов, панамская компания платила разработчикам по всему миру, чтобы они включали инструмент компании в свои приложения.