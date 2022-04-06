WSJ: Google Play удалил ряд приложений из-за несанкционированного сбора данных
Американская компания Google удалила из магазина Google Play несколько десятков приложений после обнаружения в них инструментов для тайного сбора данных пользователей, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным газеты, код для таких приложений написала панамская компания. Она через корпоративные записи связана с компанией из Вирджинии, которая занимается киберразведкой, сетевой защитой и перехватом разведданных для агентств национальной безопасности США. По словам специалистов, панамская компания включала в приложения особое программное обеспечение и с его помощью собирала данные пользователей.
Такой инструмент для тайного сбора данных работает на миллионах устройств на ОС Android. Его обнаружили в нескольких молитвенных приложениях для мусульман, которые скачали более 10 млн раз, в программах для водителей, для считывания QR-кодов и в других приложениях. По данным специалистов, панамская компания платила разработчикам по всему миру, чтобы они включали инструмент компании в свои приложения.