Тим Кук предупредил о рисках из-за требований установки ПО в обход App Store
Предложенное законодателями США и ЕС антимонопольное требование установки на iPhone приложений сторонних разработчиков в обход магазина приложений App Store может подвергнуть пользователей рискам по защите их данных, передает The Wall Street Journal со ссылкой на главу Apple Тима Кука. Таким образом он прокомментировал обсуждаемый законопроект, который может заставить Apple разрешить скачивание приложений со сторонних источников.
«Устранение более безопасного варианта оставит пользователям меньше выбора, а не больше», — подчеркнул Кук. По его мнению, принятие такого законопроекта вынудит пользователей взаимодействовать с альтернативными магазинами приложений, которые не смогут гарантировать им защиту и конфиденциальность.
Он подчеркнул, что законопроект о цифровых рынках далек от оформления в полноценный закон в США, однако в Европе он может быть утвержден в ближайшее время. «Apple верит в конкуренцию, но если мы будем вынуждены позволить «непрозрачные» приложения на iPhone, непреднамеренные последствия будут далеко идущими», — добавил Кук. Он призвал политиков достигать цели, «не подрывая конфиденциальность» пользователей и не делая их данные «добычей» для различных компаний.
В соответствии с анонсированным Евросоюзом законопроектом о цифровых рынках Apple будет вынуждена изменить свои правила касательно сторонних приложений и магазинов, сообщает портал The Verge. По словам представителя Еврокомиссии Йоханнеса Барке, каждый владелец смартфона должен сам решать, как использовать его. Эта свобода включает в себя возможность выбирать альтернативные источники приложений. «Обладатель смартфона по-прежнему может пользоваться безопасными и надежными услугами магазина. Но если он этого пожелает, сможет выбрать и другие безопасные цифровые магазины», — подчеркнул Барке.
Европарламент еще не проголосовал за принятие законопроекта, однако этот процесс должен пройти без особых проблем, считает The Verge. Издание пишет, что законопроект может вступить в силу уже в октябре 2022 г. После этого страны в составе Евросоюза смогут выбирать, как именно интерпретировать закон о цифровых рынках в национальном законодательстве.