Тим Кук предупредил о рисках из-за требований установки ПО в обход App Store

Он подчеркнул, что законопроект о цифровых рынках далек от оформления в полноценный закон в США, однако в Европе он может быть утвержден в ближайшее время. «Apple верит в конкуренцию, но если мы будем вынуждены позволить «непрозрачные» приложения на iPhone, непреднамеренные последствия будут далеко идущими», — добавил Кук. Он призвал политиков достигать цели, «не подрывая конфиденциальность» пользователей и не делая их данные «добычей» для различных компаний.