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В сети опубликовали базу электронных писем Минкультуры

Ведомости

Архив базы электронных писем госорганов объемом более 700 Гб опубликовали на сайте Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets): в базе содержатся 230 000 писем из Минкультуры, столько же писем из администрации Благовещенска и 130 000 писем из аппарата губернатора Тверской области, сообщил «Коммерсантъ». Cybernews заявил, что утечка произошла из-за атаки хакерской группировки Anonymous. Источник издания на рынке кибербезопасности подтвердил, что в архиве базы содержатся электронные письма госорганов.

Корреспондент издания убедился, что в одном из архивов содержатся письма Минкультуры, в которых есть данные о зарплатах, увольнениях, обсуждение дефектов объектов культурного наследия и внутренняя переписка сотрудников Росгосэкспертизы, подконтрольной министерству.

В Минкультуры изданию подтвердили, что выявили атаку хакеров на электронную почту Росгосэкспертизы, сейчас специалисты ведомства устраняют последствия взлома и усиливают защиту информационных баз. Весь электронный документооборот министерства работает в штатном режиме. В администрациях Благовещенска и Тверской области не ответили на запросы издания.

Источник издания на рынке кибербезопасности считает, что переписка утекла в результате эксплуатации уязвимости в почтовом сервере. Директор центра мониторинга кибератак IZ:SOC компании «Информзащита» Иван Мелехин пояснил, что серверы часто доступны из интернета и у них есть достаточно уязвимостей, с помощью которых их можно взломать. Другой собеседник издания отметил, что взлом почты госорганов говорит о пренебрежении политикой устранения уязвимостей в ведомствах.

По мнению экспертов, проанализировать содержание всех писем – «нетривиальная задача». В них могла быть информация о бюджетах, проектах, условиях конкурсов и тендеров, но, скорее всего, там нет информации, «наносящей ущерб государству». Теоретически, утечка данных может привести к пересмотру бюджетов и условий конкурсов. Эксперты отметили, что основная цель атаки – нанесение ущерба имиджу государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных