В сети опубликовали базу электронных писем Минкультуры

Источник издания на рынке кибербезопасности считает, что переписка утекла в результате эксплуатации уязвимости в почтовом сервере. Директор центра мониторинга кибератак IZ:SOC компании «Информзащита» Иван Мелехин пояснил, что серверы часто доступны из интернета и у них есть достаточно уязвимостей, с помощью которых их можно взломать. Другой собеседник издания отметил, что взлом почты госорганов говорит о пренебрежении политикой устранения уязвимостей в ведомствах.