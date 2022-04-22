Газета
Технологии

Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей

Ведомости

Сервисы «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» начали принимать оплату заказов через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ, пользователи смогут оплатить покупки в мобильном приложении своего банка, сообщила пресс-служба ЦБ.

Онлайн-оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: достаточно выбрать свой банк и заплатить в его мобильном приложении, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при оплате через СБП на «Яндекс.Маркете» деньги за возврат товара можно будет получить сразу же, а при оплате банковской картой на это уйдет три дня. В ЦБ рассказали, что оплата через СБП пока что доступна только в приложениях «Маркета», «Лавки» и «Еды», а также на сайте «Яндекс.Еды». Скоро такой способ оплаты появится в приложении «Яндекс Go». 

В декабре прошлого года оплата через СБП появилась в приложении «Яндекс.Заправки». При таком способе оплаты водители быстрее получают сдачу, чем при оплате картой, если в бак поместилось меньше топлива, чем было оплачено. Доля платежей через СБП в «Заправках» составляет 14% от всех платежей в сервисе. 

Ранее по теме: Попавшие под санкции банки прекратят работу с Apple Pay и Google Pay
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных