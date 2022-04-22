Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей
Сервисы «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» начали принимать оплату заказов через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ, пользователи смогут оплатить покупки в мобильном приложении своего банка, сообщила пресс-служба ЦБ.
Онлайн-оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: достаточно выбрать свой банк и заплатить в его мобильном приложении, говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что при оплате через СБП на «Яндекс.Маркете» деньги за возврат товара можно будет получить сразу же, а при оплате банковской картой на это уйдет три дня. В ЦБ рассказали, что оплата через СБП пока что доступна только в приложениях «Маркета», «Лавки» и «Еды», а также на сайте «Яндекс.Еды». Скоро такой способ оплаты появится в приложении «Яндекс Go».
В декабре прошлого года оплата через СБП появилась в приложении «Яндекс.Заправки». При таком способе оплаты водители быстрее получают сдачу, чем при оплате картой, если в бак поместилось меньше топлива, чем было оплачено. Доля платежей через СБП в «Заправках» составляет 14% от всех платежей в сервисе.