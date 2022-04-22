Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей

В пресс-службе добавили, что при оплате через СБП на «Яндекс.Маркете» деньги за возврат товара можно будет получить сразу же, а при оплате банковской картой на это уйдет три дня. В ЦБ рассказали, что оплата через СБП пока что доступна только в приложениях «Маркета», «Лавки» и «Еды», а также на сайте «Яндекс.Еды». Скоро такой способ оплаты появится в приложении «Яндекс Go».