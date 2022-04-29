FT: Евросоюз планирует предъявить обвинение Apple из-за Apple Pay
Евросоюз планирует на следующей неделе предъявить компании Apple обвинение в блокировке доступа финансовых групп к платежному сервису Apple Pay, сообщил Financial Times со ссылкой на четыре источника.
По информации издания, ЕС заявляет, что компания не дает доступ сторонним разработчикам приложений к Apple Pay и встроенной в iPhone технологии NFC, из-за этого финансовые организации не могут внедрить бесконтактную оплату. Тем самым компания нарушает антимонопольное законодательство, отмечается в материале. На данный момент использовать NFC для бесконтактной оплаты на «яблочных» смартфонах может только приложение Apple Pay.
По заявлению самой компании Apple, такое ограничение доступа третьим сторонам обрабатывать платежи с помощью NFC обусловлено целями безопасности и конфиденциальности пользователей.
Штраф, который может быть предъявлен Apple, оценивается экспертами в размере до 10% от ее глобальной выручки, пишет Financial Times. В 2020 г. выручка компании составила $274,52 млрд.
Ранее ЕС анонсировал законопроект о цифровых рынках, согласно которому Apple должна будет разрешить устанавливать на iPhone приложения сторонних разработчиков в обход магазина приложений App Store. Тогда глава Apple Тим Кук заявил, что новое требование может подвергнуть пользователей рискам по защите их данных.