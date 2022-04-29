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FT: Евросоюз планирует предъявить обвинение Apple из-за Apple Pay

Ведомости

Евросоюз планирует на следующей неделе предъявить компании Apple обвинение в блокировке доступа финансовых групп к платежному сервису Apple Pay, сообщил Financial Times со ссылкой на четыре источника.

По информации издания, ЕС заявляет, что компания не дает доступ сторонним разработчикам приложений к Apple Pay и встроенной в iPhone технологии NFC, из-за этого финансовые организации не могут внедрить бесконтактную оплату. Тем самым компания нарушает антимонопольное законодательство, отмечается в материале. На данный момент использовать NFC для бесконтактной оплаты на «яблочных» смартфонах может только приложение Apple Pay.

По заявлению самой компании Apple, такое ограничение доступа третьим сторонам обрабатывать платежи с помощью NFC обусловлено целями безопасности и конфиденциальности пользователей.

Штраф, который может быть предъявлен Apple, оценивается экспертами в размере до 10% от ее глобальной выручки, пишет Financial Times. В 2020 г. выручка компании составила $274,52 млрд.

Ранее ЕС анонсировал законопроект о цифровых рынках, согласно которому Apple должна будет разрешить устанавливать на iPhone приложения сторонних разработчиков в обход магазина приложений App Store. Тогда глава Apple Тим Кук заявил, что новое требование может подвергнуть пользователей рискам по защите их данных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных