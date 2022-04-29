FT: Евросоюз планирует предъявить обвинение Apple из-за Apple Pay

По информации издания, ЕС заявляет, что компания не дает доступ сторонним разработчикам приложений к Apple Pay и встроенной в iPhone технологии NFC, из-за этого финансовые организации не могут внедрить бесконтактную оплату. Тем самым компания нарушает антимонопольное законодательство, отмечается в материале. На данный момент использовать NFC для бесконтактной оплаты на «яблочных» смартфонах может только приложение Apple Pay.