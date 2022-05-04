Мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в ночных клубах

Один из собеседников издания рассказал, что установку камер курирует префектура ЦАО. От владельцев заведений требуют подписать гарантийное письмо, в котором указаны сроки установки оборудования. По словам другого собеседника, речь в первую очередь идет о подключении к ЕЦХД камер на входе в заведение. Для подключения камеры должны соответствовать техническим параметрам, поэтому быстро этого сделать не получается, отметил он.