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Мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в ночных клубах

Ведомости

Мэрия Москвы обязала ночные клубы города с апреля подключить видеокамеры к Единому центру хранения данных (ЕЦХД, на базе которого работает городская система распознавания лиц), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди управляющих клубами и барами Москвы.

Один из собеседников издания рассказал, что установку камер курирует префектура ЦАО. От владельцев заведений требуют подписать гарантийное письмо, в котором указаны сроки установки оборудования. По словам другого собеседника, речь в первую очередь идет о подключении к ЕЦХД камер на входе в заведение. Для подключения камеры должны соответствовать техническим параметрам, поэтому быстро этого сделать не получается, отметил он.

В методичке по подключению камер к ЕЦХД говорится, что разрешение устанавливаемых камер должно быть не ниже 720, скорость передачи данных — 1-4 Мбит/с, а частота кадров — от 15 до 25 к/с. В префектуре ЦАО и департаменте информационных технологий Москвы не ответили на запросы издания.

Собеседник издания, знакомый с ходом цифровизации московского городского хозяйства, рассказал, что подключение камер коммерческих компаний к ЕЦХД обсуждались давно. Сначала мэрия хотела попросить госкомпании подключить свои камеры к единой системе, а затем предложить подключиться коммерческим компаниям. Проект получил развитие в период пандемии в 2020-2021 гг., когда его «обкатали» на торговых центрах, добавил источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных