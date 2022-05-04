Мэрия Москвы потребовала доступ к камерам в ночных клубах
Мэрия Москвы обязала ночные клубы города с апреля подключить видеокамеры к Единому центру хранения данных (ЕЦХД, на базе которого работает городская система распознавания лиц), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди управляющих клубами и барами Москвы.
Один из собеседников издания рассказал, что установку камер курирует префектура ЦАО. От владельцев заведений требуют подписать гарантийное письмо, в котором указаны сроки установки оборудования. По словам другого собеседника, речь в первую очередь идет о подключении к ЕЦХД камер на входе в заведение. Для подключения камеры должны соответствовать техническим параметрам, поэтому быстро этого сделать не получается, отметил он.
В методичке по подключению камер к ЕЦХД говорится, что разрешение устанавливаемых камер должно быть не ниже 720, скорость передачи данных — 1-4 Мбит/с, а частота кадров — от 15 до 25 к/с. В префектуре ЦАО и департаменте информационных технологий Москвы не ответили на запросы издания.
Собеседник издания, знакомый с ходом цифровизации московского городского хозяйства, рассказал, что подключение камер коммерческих компаний к ЕЦХД обсуждались давно. Сначала мэрия хотела попросить госкомпании подключить свои камеры к единой системе, а затем предложить подключиться коммерческим компаниям. Проект получил развитие в период пандемии в 2020-2021 гг., когда его «обкатали» на торговых центрах, добавил источник.