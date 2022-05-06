Apple, Google и Microsoft внедрят в свои платформы беспарольный вход

Платформы Apple, Google и Microsoft уже поддерживают стандарты Альянса FIDO по беспарольному входу, но предыдущие реализации требуют, чтобы пользователи сперва входили на каждый веб-сайт или в приложение с каждого устройства, прежде чем они смогут использовать функции без пароля, отмечается в сообщении. Новый стандарт даст пользователям две новые возможности для более удобного и безопасного входа без пароля: они смогут автоматически получать доступ к своим учетным данным в FIDO для входа (которые еще называют passkey — «ключом доступа») на многих своих устройствах, даже на новых, без необходимости повторной регистрации каждой учетной записи, а также использовать аутентификацию FIDO на своем мобильном устройстве для входа в приложение или на веб-сайт на соседнем устройстве, независимо от платформы или используемого браузера.