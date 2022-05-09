В Минцифры сообщили о формировании пула вендоров по закупке серверов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России формирует пул вендоров-провайдеров, которые будут закупать необходимое количество серверов для российских IТ-компаний. Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает ТАСС.
Так Чернышенко ответил на вопрос агентства о мерах поддержки компаний, которые не могут найти вендора для покупки серверов. «Минцифры формирует пул вендоров-провайдеров, которые будут закупать эту технику, все меры приняты в этом направлении», — сказал Чернышенко.
Он также рассказал, что процентную ставку по кредиту на покупку серверов можно будет компенсировать с помощью субсидии.
«Будет возможность приобретения техники, в том числе по обратному импорту, для этого выделены достаточные средства», — сказал вице-премьер.
В финансовом отчете за I квартал 2022 г. группа компаний VK заявила о риске сбоев и прекращения работы определенных сервисов и услуг, отмечает агентство.
VK также попросила Минцифры помочь закупить «десятки тысяч серверов» на фоне дефицита импортной техники. Компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, которая нужна для обеспечения текущей работы сервисов и для масштабирования ИТ-инфраструктуры, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
В Минцифры подтвердили, что получили письмо VK и вместе с Минпромторгом принимают меры, чтобы обеспечить госсектор и коммерческие компании достаточным количеством вычислительной техники. В Минпромторге заявили, что не видят причин для «нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники: компании работают штатно, проблем с наличием техники на складе нет. В VK изданию сообщили, что наблюдают рост активности пользователей, что приводит к увеличению нагрузки на инфраструктуру. В компании отметили, что у нее есть необходимые мощности для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительное время.