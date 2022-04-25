VK попросила Минцифры найти серверы на фоне дефицита импортной техники
Компания VK попросила Минцифры помочь закупить «десятки тысяч серверов»; компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, которая нужна для обеспечения текущей работы сервисов и для масштабирования ИТ-инфраструктуры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
В Минцифры подтвердили, что получили письмо VK и вместе с Минпромторгом принимают меры, чтобы обеспечить госсектор и коммерческие компании достаточным количеством вычислительной техники. В Минпромторге заявили, что не видят причин для «нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники: компании работают штатно, проблем с наличием техники на складе нет. В VK изданию сообщили, что наблюдают рост активности пользователей, что приводит к увеличению нагрузки на инфраструктуру. В компании отметили, что у нее есть необходимые мощности для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительное время.
ТАСС ранее сообщил со ссылкой на годовой отчет компании, что «Яндекс» приостановил многие запланированные инвестиции в новые сервисы в России и за границей на фоне санкций. В компании изданию сообщили, что сейчас у «Яндекса» есть необходимые технологические ресурсы и запасы для работы сервисов.
Источник издания на рынке операторов центров обработки данных подтвердил, что сейчас в России фактически нельзя купить коммерческие партии нового оборудования. Серверы нельзя купить даже на вторичном рынке: их раскупили в марте, несмотря на высокие цены. Глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева подтвердила, что купить иностранную технику невозможно. Она отметила, что типовые задачи клиентов можно закрыть с помощью техники российского производства, таких поставщиков в стране не меньше 10. Однако опрошенные участники рынка отметили, что запасы российской вычислительной техники тоже заканчиваются.