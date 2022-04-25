VK попросила Минцифры найти серверы на фоне дефицита импортной техники

В Минцифры подтвердили, что получили письмо VK и вместе с Минпромторгом принимают меры, чтобы обеспечить госсектор и коммерческие компании достаточным количеством вычислительной техники. В Минпромторге заявили, что не видят причин для «нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники: компании работают штатно, проблем с наличием техники на складе нет. В VK изданию сообщили, что наблюдают рост активности пользователей, что приводит к увеличению нагрузки на инфраструктуру. В компании отметили, что у нее есть необходимые мощности для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительное время.