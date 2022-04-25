Газета
Технологии

VK попросила Минцифры найти серверы на фоне дефицита импортной техники

Ведомости

Компания VK попросила Минцифры помочь закупить «десятки тысяч серверов»; компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, которая нужна для обеспечения текущей работы сервисов и для масштабирования ИТ-инфраструктуры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

В Минцифры подтвердили, что получили письмо VK и вместе с Минпромторгом принимают меры, чтобы обеспечить госсектор и коммерческие компании достаточным количеством вычислительной техники. В Минпромторге заявили, что не видят причин для «нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники: компании работают штатно, проблем с наличием техники на складе нет. В VK изданию сообщили, что наблюдают рост активности пользователей, что приводит к увеличению нагрузки на инфраструктуру. В компании отметили, что у нее есть необходимые мощности для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительное время.

ТАСС ранее сообщил со ссылкой на годовой отчет компании, что «Яндекс» приостановил многие запланированные инвестиции в новые сервисы в России и за границей на фоне санкций. В компании изданию сообщили, что сейчас у «Яндекса» есть необходимые технологические ресурсы и запасы для работы сервисов.

Источник издания на рынке операторов центров обработки данных подтвердил, что сейчас в России фактически нельзя купить коммерческие партии нового оборудования. Серверы нельзя купить даже на вторичном рынке: их раскупили в марте, несмотря на высокие цены. Глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева подтвердила, что купить иностранную технику невозможно. Она отметила, что типовые задачи клиентов можно закрыть с помощью техники российского производства, таких поставщиков в стране не меньше 10. Однако опрошенные участники рынка отметили, что запасы российской вычислительной техники тоже заканчиваются.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных