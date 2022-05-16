Эксперты оценили дефицит специалистов по кибербезопасности в России

Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар, в свою очередь, отметил, что указ может привести к кадровому голоду, потому что в том или ином виде вопросами информационной безопасности озадачивались все компании, а в некоторых из них ответственный за кибербезопасность и так имел высокий статус.