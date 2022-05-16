Эксперты оценили дефицит специалистов по кибербезопасности в России
1 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности». В соответствии с ним глава государства поручил создать в федеральных органах исполнительной власти, госфондах и госкорпорациях структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты. По оценке Лукацкого, под требования указа подпадает около 100 000 организаций.
Специалисты считают, что для выполнения требований указа стране может потребоваться порядка 30 000 высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности дополнительно, что еще больше усилит дефицит кадров в этой области.
«В первую очередь усилится потребность в специалистах информационной безопасности с управленческими навыками», — подчеркнул директор по информационной безопасности «Новые облачные технологии» Александр Буравцов, добавив, что такие специалисты должны будут хорошо разбираться в менеджменте и уметь выстраивать коммуникацию с разными подразделениями.
Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар, в свою очередь, отметил, что указ может привести к кадровому голоду, потому что в том или ином виде вопросами информационной безопасности озадачивались все компании, а в некоторых из них ответственный за кибербезопасность и так имел высокий статус.
В апреле Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Среди вопросов, которыми будет заниматься комиссия, указаны, в частности, анализ эффективности работы организаций по выполнению решений Совбеза в области обеспечения технологического суверенитета страны, выявление и оценка внутренних и внешних угроз нацбезопасности в сфере информационных технологий. Комиссию возглавит заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.